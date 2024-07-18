Гривна будет падать, но управляемо, – прогноз банкира

Осень для гривны может казаться непростой

В среду, 17 июля, курс доллара в Украине достиг нового исторического максимума, при котором он достиг 41,2 грн. И это далеко не предел, американская валюта будет расти и дальше, правда не хаотично, а под наблюдением НБУ.

Такое мнение высказал "Телеграфу" начальник департамента казначейства банка "Глобус" Тарас Лесовой. По его словам, главная стратегическая особенность рынка – режим "управляемой гибкости" – продолжит действовать, а это будет означать, что изменения будут умеренными и контролируемыми.

По словам эксперта, завершение июля на валютном рынке может совпасть с окончанием этапа относительного затишья, передышки, ведь инфляционное давление не дает о себе забыть, да и экономические прогнозы предвещают ускорение инфляции до 5-6%. Следствием этого может стать тот факт, что с 22 по 28 июля курсовые коридоры доллара будут немного сдвинуты до 40,5-41,5 грн/$.

"При этом глобальные курсовые изменения могут занять определенное время, однако уже осенью на рынке будут действовать новые "границы" допустимых валютных колебаний в 41-42 грн/$ и 44-47 грн/€", — прогнозирует Тарас Лесовой.

Вместе с тем ряд экспертов считают, что все-таки скачкообразного роста курса доллара не будет.