Скоро пик сезона: популярный фрукт в Украине местами подешевел на 10%

Три региона и одна область являются главными поставщиками

Приближается пик сезона слив, цена на которые на некоторых рынках установилась в 32,5 гривны, а в популярных украинских магазинах колеблется от 39,90 до 51,91 гривны за кило.

Урожай этого года был больше по количеству, чем в прошлом году и объем поставок фрукта также вырос. А "вершина" периода слив планируется на конец июля и продержится до сентября, как сообщила "Телеграфу" руководитель отдела маркетинга оптового рынка сельскохозяйственной продукции "Шувар" Татьяна Попович.

В то же время, наибольшее предложение сливы в южных регионах начнется раньше, а у северных и западных, наоборот, будет чуть позже.

По ее словам, основными поставщиками фрукта по Украине есть Львовщина, Буковина, Винница и южные области, в которых сезон слив начинается в середине июля.

Стоимость сливы на львовском рынке "Шувар" составляет 32,5 гривны за килограмм, что на 10% ниже, чем в прошлом году. Эксперт отмечает, что спад цен повлек за собой увеличение предложения на рынке, поэтому дефицита точно не предполагается.

Цены на сливу в украинских супермаркетах

Стоимость сливы в Сильпо за 1 килограмм составляет 40 гривен.

В "МЕТРО" за 1 килограмм слив нужно заплатить 51,91 гривны.

В то же время, "ЭКОМАРКЕТ" предлагает в продажу фрукт по цене 39,90 гривны за кило сейчас, хотя стоимость без акции составляет 49,90 гривны.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что арбуз стремительно дешевеет и на это есть несколько причин.