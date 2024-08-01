Военные в распоряжении командира: кому и какие суммы предусмотрены

Выплаты могут производиться до конца срока

Военнослужащие в Украине, зачисленные в распоряжение командира, будут получать денежное обеспечение, в некоторых случаях надбавки, доплаты и вознаграждения.

Сумма выплаты на каждого бойца начисляется индивидуально. Об этом сообщили на сайте Минобороны.

Согласно данным, если боец находится в распоряжении командиров не более двух месяцев, то ему выплачивается денежное обеспечение в размере, которое он получал по последней занимаемой должности.

В случае, если военнослужащий находится более двух месяцев, ему будет начисляться денежное обеспечение в размере оклада по воинскому званию и надбавки за выслугу лет.

Военные, которые получили ранения и признаны военно-врачебной комиссией ограниченно пригодными к военной службе или непригодными к военной службе с пересмотром через 6-12 месяцев и зачислены в распоряжение соответствующих командиров, в течение двух месяцев со дня зачисления в распоряжение (без учета времени пребывания в отпуске) и на лечении) выплачивается денежное обеспечение (без учета дополнительного вознаграждения) за последней занимаемой должностью в полном объеме.

Если военнообязанные граждане находятся в распоряжении более 2 месяцев и до окончания, то им выплачивается оклад по воинскому званию, надбавка за выслугу лет и дополнительное вознаграждение в размере 20 100 гривен.

Такую сумму не выплачивают для бойцов, которые выводом военно-врачебной комиссии не пригодны к военной службе в Десантно-штурмовых войсках, морской пехоте Военно-Морских Сил, Силах специальных операций, но пригодны к военной службе.

"В таком случае выплата денежного обеспечения в полном объеме возобновится, при условии назначения и вступления военнослужащих к исполнению обязанностей по должностям в других видах Вооруженных Сил Украины", — резюмировали на сайте.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие льготы предоставляются участникам боевых действий.