В Украине ожидается стремительный рост цен на базовый продукт: в чем причина

Кошельки украинцев похудеют из-за прихотей природы

В Украине регулярно пересматривают стоимость продуктов, как сезонных овощей, так и бакалеи. Эксперты предупреждают, что подсолнечное масло, цена которого минимально колеблется, может существенно удорожать.

По данным Минфина, некоторые марки рафинированного масла подорожали незначительно по сравнению с июлем, некоторые наоборот подешевели. "Телеграф" разобрался, сколько стоит базовый продукт в супермаркетах и почему может существенно подорожать в ближайшее время.

Сколько стоит подсолнечное масло в супермаркетах

На сайте Минфина указано, что 850 мл рафинированного масла марки "Олейна" в среднем стоит 57,25 грн. В июле она была почти на гривну дороже.

По данным Минфина, самая дешевая бутылка "Олейны" продается в Novus. Стоимость всего 48,99 грн.

Цена бутылки масла от марки "Щедрый дар" обойдется дороже. Средняя стоимость составляет 61,03 грн за 850 мл. В июле масло "Щедрый дар" стоило на 45 копеек дешевле.

Выгоднее всего покупать его в супермаркетах сети Metro. Цена бутылки — 59,20 грн. На 1 грн 79 копеек подороже масло в Novus.

Продукт подорожает, потому что подсолнечники горят

Аномальная жара в Украине, установившаяся в середине июля, наделала беды для аграриев. Из-за этого пострадают и потребители. Из-за неурожая вырастет стоимость подсолнечного масла.

"Подсолнечник на юге в стрессовом состоянии, ранние посевы отцвели, идет налив зерна. Опыление прошло нормально, но нет влаги для налива", ― рассказывал о последствиях аномальной жары директор по агропроизводству "НИБУЛОН" Олег Веселов.

Напомним, что "Телеграф" писал о подорожании масла в Украине еще до июльской жары. Тогда причина была в ограничении предложения на мировом рынке.

Также мы сообщали, что пять категорий продуктов подорожают в ближайшее время. Их можно обнаружить на каждой кухне.