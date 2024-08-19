Ожидаются качели: как будет колебаться курс доллара в течение недели

Эксперты поделились прогнозом

На протяжени 19-25 августа текущего года в обменниках и банках курс американской валюты будет колебаться в пределах 41,20-41,80 гривен. Эксперты ожидают вероятное небольшое укрепление гривны.

Если наша национальная валюта будет крепче, то коридор колебания курса доллара будет в пределах 41-41,60 гривен. Об этом говорят глава Секретариата Совета предпринимателей при Кабмине экономист Андрей Забловский и член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, передает ТСН.

Однако если сейчас доллар немного и подешевеет, но потом все равно вырастет в цене. На это повлияют определенные тенденции, которые в дальнейшем, возможно, будут расти в ускоренном темпе.

"В июле текущего года гривневые ставки по депозитам для населения продолжили снижаться, достигнув среднего уровня 10,7% годовых (-0,1%). Вероятно, мы достигли дна на ближайшие пол года. Также объем гривневых депозитов физлиц упал до 747 ,72 млрд грн (-1,2%). Население на фоне девальвационной тенденции и повышения цены электроэнергии активно использовало гривну для покупки энергетического оборудования, конвертировало гривну в доллар для частных сбережений, а также инвестировало в государственные облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ), проценты по которым примерно на треть выше, чем по гривневым вкладам", — сообщил Забловский.

У эксперта Пендзина схожее мнение, и добавляет, что украинцы уменьшили объем хранения средств на гривневых вкладах. Однако это направление не зафиксируется на одном уровне.

"Снижение депозитов населения на 1,2% — это мало, хотя и составляет почти 9 млрд грн. Поэтому делать выводы рано. Не исключаю, что банки могут несколько повысить процентные ставки, чтобы сдержать отток депозитов. А, учитывая спрос бизнеса на валютные кредиты, вероятно, что банки продолжат повышать ставки и по валютным депозитам для населения и бизнеса", — резюмировал член Экономического дискуссионного клуба.

Курс доллара по состоянию на 19 августа

По данным портала Минфин, 19 августа, средний курс доллара в украинских банках составляет 41,0 грн (покупка) и 41,50 (продажа). Наличный курс — 41,34 (покупка) и 41,45 (продажа). В то же время, официальный курс Национального банка Украины составляет 41,211 грн.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что осенью в Украине ожидается ощутимое изменение курса доллара.