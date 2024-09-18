"Нашего чемпиона отпустили": Зеленский прокомментировал задержание Александра Усика поляками

Украина подключила к решению вопроса МИД и МВД, боксера быстро уволили

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на задержание поляками украинского боксера Александра Усика. Он сообщил, что спортсмена уже отпустили и претензий к нему больше нет.

Об этом Зеленский написал в своем Telegram. По его словам, он побеседовал с Усиком после того, как боксер был задержан.

"Я был возмущен таким отношением к нашему гражданину и чемпиону. Поручил министру иностранных дел Украины Андрею Сибиге и министру внутренних дел Украины Игорю Клименко немедленно разобраться во всех деталях инцидента в аэропорту Кракова. Только что мне сообщили, что все уже хорошо, нашего чемпиона отпустили и больше его никто не задерживает", – отметил президент.

Напомним, что вечером 17 сентября Усика по неизвестным причинам был задержан в аэропорту Кракова в Польше. Задержание известного спортсмена попало на видео, быстро разошлось по сети и вызвало негодование. На его задержание отреагировали в МИД, а жена боксера наоборот попросила не паниковать из-за инцидента.

До этого президент Украины Владимир Зеленский вручил Усику спецнаграду "Национальная легенда Украины". В ответ боксер подарил Зеленскому чемпионский пояс WBC, отобранный у Тайсона Фьюри. Кстати, реванш с "Цыганским королем" намечен на декабрь 2024 года.