Александр Усик был задержан в аэропорту польского Кракова: что произошло и что это вообще было

В ситуацию с задержанием Усика моментально вмешался МИД Украины

Украинский боксер Александр Усик по неизвестным причинам был задержан в аэропорту Кракова в Польше. Задержание известного спортсмена попало на видео, которое быстро разошлось по сети и вызвало большое возмущение.

Первым о задержании Усика сообщил народный депутат от "Слуг народа", спортсмен Жан Беленюк. Он также первым опубликовал видеозапись о задержании боксера польскими правоохранителями.

"Александр Усик был арестован в аэропорту Кракова. Обстоятельства выясняются", — написал он.

Затем среагировала жена Усика, Екатерина. Впрочем, она призвала… не паниковать, объяснив это тем, что ничего криминального касательно ее мужа нет, а Усик сам все позже объяснит.

"Все нормально, все хорошо! Позже Александр все объяснит! Ничего криминального. Всем спокойной ночи", — отметила она в Instagram.

Министерство иностранных дел Украины тоже отреагировало на громкий случай. Как сказал в комментарии РБК-Украина спикер МИД Георгий Тихий, министерство считает поведение поляков неприемлемым.

"Украинская сторона категорически не воспринимает продемонстрированное на видео отношение к своему гражданину и чемпиону… По поручению министра Андрея Сибиги, Генконсул Украины в Кракове уже срочно выехал в аэропорт для выяснения обстоятельств ситуации. Министр также поручил Генконсулу выразить протест и возмущение таким отношением", – сообщил он.

Неизвестно, что именно подействовало на поляков – возмущение украинцев или позиция украинского МИД, но похоже, что ситуация была решена. В частности, Беленюк написал, что боксера должны скоро отпустить.

"Вроде все ок, скоро Саню должны отпустить. Подробности, думаю, он сам озвучит. Всем тихой ночи", – отметил он.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский вручил награды украинским спортсменам и деятелям культуры по случаю Дня Независимости Украины. Глава государства вручил Усику спецнаграду "Национальная легенда Украины". В ответ боксер подарил Зеленскому чемпионский пояс WBC, отобравший у Тайсона Фьюри. Кстати, реванш с "Цыганским королем" намечен на декабрь 2024 года.