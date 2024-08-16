Популярный салатный овощ снова подорожал: в чем причина

Стоимость в 2,2 раза выше, чем в прошлом году

На украинском рынке снова повысились цены на огурец. Причиной такой тенденции стало ограниченное предложение и большой спрос.

Согласно данным проекта EastFruit, за прошлую неделю огурцы подорожали на 14%. Теперь их стоимость составляет 40-60 гривен.

По словам ключевых игроков рынка, причинами удорожания овоща являются не только низкое предложение и большой спрос со стороны населения, но и находившиеся в июле температурные качели, которые в свою очередь спровоцировали болезни на плантациях. Кроме того, они также выделяют жару и засуху.

"Только за текущую неделю цены на тепличные огурцы в Украине выросли в среднем на 14%, и сегодня местные тепличные комбинаты предлагают к продаже продукцию по 40-60 грн/кг ($0,97-1,45/кг). При этом участники рынка отмечают, что, несмотря на столь стремительное подорожание, спрос на тепличный огурец на украинском рынке остается достаточно высоким", — говорится в сообщении.

Аналитики говорят, что ограниченное предложение на овощ привело к тому, что на сегодня он дороже в 2,2 раза, чем в середине августа прошлого года.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, производство какого популярного фрукта падает и цены на него будут высокими в течение следующего года.