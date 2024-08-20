Рекордные цены на золото: что повлияло на подорожание и как ситуация может измениться

С начала года цена выросла на 21%

Цена на золото достигла нового исторического рекорда, ведь стоимость 1 слитка составляет 1 млн долларов (41,2 млн грн). Значительный скачок роста в 21% будет иметь определенные последствия.

Как отмечает Bloomberg, максимальный показатель был зафиксирован еще 16 августа, уже тогда курс превысил $2500 за унцию (103 тысяч грн за 8 г).

Цены "будут расти до 2700 долларов за унцию примерно до середины 2025 года", — сказал стратег по сырьевым товарам UBS Global Wealth Management Уэйн Гордон.

По данным издания, золото дорожает на фоне ожиданий, что Федеральная резервная система (ФРС) США готова снизить базовые процентные ставки в стране.

Заметим, что речь идет об аффинированном золоте международного стандарта LGD (London Good Delivery). Вес одного слитка составляет 400 унций (12,5 кг) и его невозможно купить в коммерческих банках.

Аналитики добавляют, что традиционные макрофакторы, в частности доходность облигаций, возвращаются на первый план, об этом же свидетельствует повышение цен на золото и снижение ставок. В то же время еще с начала 2024 стоимость золота повышалась, несмотря на рост доходности, что было необычным явлением, которое удивило аналитиков. Тогда это объясняли крупными закупками центрального банка, особенно на развивающихся рынках.

Так, по подсчетам Bloomberg, в первой половине этого года чистые закупки центральным банком золота составили 483,3 тонны, то есть почти 40 000 слитков.

Также аналитики прогнозируют, что в ближайшее время тенденция роста стоимости золота может измениться, ведь ФРС готова снизить процентные ставки США на фоне рекордных цен.

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