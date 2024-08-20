Рекордні ціни на золото: що вплинуло на здорожчання та як ситуація може змінитись

З початку року ціна зросла на 21%

Ціна на золото сягнула нового історичного рекорду, адже наразі вартість 1 зливку становить 1 млн доларів (41,2 млн грн). Значний стрибок росту у 21% матиме певні наслідки.

Як зазначає Bloomberg, максимальний показник було зафіксовано ще 16 серпня, вже тоді курс перевищив $2500 за унцію (103 тисячі грн за 8 г).

Ціни "прямують до 2700 доларів за унцію приблизно до середини 2025 року", — сказав стратег з сировинних товарів UBS Global Wealth Management Уейн Гордон.

За даними видання, золото дорожчає на тлі очікувань, що Федеральна резервна система (ФРС) США готова зменшити базові відсоткові ставки в країні.

Зауважимо, що мовиться про афіноване золото міжнародного стандарту LGD (London Good Delivery). Вага одного зливку становить 400 унцій (12,5 кг), і їх неможливо купити в комерційних банках.

Аналітики додають, що традиційні макрофактори, зокрема, дохідність облігацій, повертаються на перший план, про це ж свідчить підвищення цін на золото та зниження ставок. Водночас ще з початку 2024 вартість золота підвищувалась, попри зростання дохідності, що було незвичним явищем, яке здивувало аналітиків. Тоді це пояснювали великими закупівлями центрального банку, особливо на ринках, що розвиваються.

Так, згідно з підрахунками Bloomberg, у першій половині цього року чисті закупівлі центральним банком золота склали 483,3 тонни, тобто майже 40 000 злитків.

Також аналітики прогнозують, що найближчим часом тенденція росту вартості золота може змінитись, адже ФРС готова знизити процентні ставки США, на тлі рекордних цін.

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