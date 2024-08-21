На валютном рынке есть дефицит: что будет с курсом доллара в течение недели

Показатели также зависят от спроса

В период 21-25 августа курс доллара в Украине будет колебаться, но цена бакса точно не достигнет отметки в 42. Эксперты также ожидают недолгое укрепление гривны.

Как говорит Директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько, передает 24 Канал, на валютный рынок подействовала стабильность котировок (Ред. Котировки — это официально установленный центральным банком рыночный курс (цены) национальной валюты к соответствующим иностранным валютам на день проведения операций). В течение этой недели курс наличной американской валюты будет находиться в коридоре 41,2-41,7 гривны.

По ее словам, на этой неделе продолжится колебание показателей по разным направлениям.

"Вторая декада месяца обычно достаточно комфортна для гривны, постепенно увеличивается объем предложения из-за активизации аграрного экспорта", — объясняет она.

Однако длительного укрепления гривны не прогнозируется, ведь на рынке присутствует дефицит валюты.

Курс доллара в Украине на 21 августа

По данным портала "Минфин", 21 августа средний курс доллара в украинских банках составляет 41,20 грн (покупка) и 41,65 (продажа). Наличный курс — 41,40 (покупка) и 41,49 (продажа). В то же время, официальный курс Национального банка Украины составляет 41,3459 грн.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что эксперты прогнозируют серьезные изменения в цене доллара в Украине в течение предпоследней недели августа.