Спас более тысячи раненых и погиб на передовой: украинцы просят наградить Ярослава Бабийчука

Бывший реабилитолог добровольно вступил в ВСУ в начале полномасштабной войны

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Украинцы обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой посмертно присвоить звание Героя Украины младшему сержанту Ярославу Бабийчуку. Он добровольно вступил в ВСУ в первые дни полномасштабного вторжения и погиб, эвакуируя раненых в Донецкой области.

Петицию опубликовали на сайте президента Украины. Чтобы ее рассмотрели, необходимо собрать 25 тысяч подписей.

Продолжается сбор подписей в поддержку петиции о посмертном присвоении Ярославу Бабийчуку звания Героя Украины

Из реабилитологов – в военные медики

Ярослав Бабийчук родился 24 августа 1987 года. До полномасштабной войны он работал реабилитологом в Киеве. В армии стал санитарным инструктором медицинского пункта 3-го механизированного батальона воинской части А0222. Служил на самых горячих участках фронта в Донецкой области.

На передовой Бабийчук помогал раненым под вражеским огнем, выносил бойцов с поля боя и организовывал их доставку к медикам. За время службы он эвакуировал более тысячи раненых военнослужащих.

"Он – профессионал своего дела, человек, который всегда без страха приходил на помощь своим побратимам", – рассказал побратим Ярослава Александр Свинаренко.

Ярослав Бабийчук организовывал обучение для бойцов

Организовал стабпункт и обучал тактической медицине

Во время контрнаступления по инициативе Бабийчука в батальоне оборудовали стабилизационный пункт. Он также обучал тактической медицине военнослужащих своего и соседних подразделений и делился опытом спасения раненых непосредственно на поле боя.

Командир батальона с позывным "Мудрый" вспоминал, что в один из дней контрнаступления Ярослав с 09:00 до 15:00 доставил на стабпункт около 35 раненых военнослужащих. Боевой медик спецподразделения "Омега" с позывным "Кэп" рассказал, что Бабийчука знали под позывным "Костоправ".

"Во время активных боевых действий он несколько раз в день выезжал на линию боевого соприкосновения", – рассказал боевой медик спецподразделения "Омега" с позывным "Кэп".

За спасение побратимов Ярослава Бабийчука просят посмертно удостоить звания Героя

Погиб во время эвакуации возле Урожайного

19 апреля 2024 года российские войска обстреляли украинские позиции возле Урожайного Волновахского района Донецкой области. Ярослав продолжил эвакуировать раненых.

"Во время очередного выхода на передовую в результате удара противотанкового ракетного комплекса младший сержант Бабийчук Ярослав Николаевич погиб. До последней минуты он оставался на передовой, выполняя свой долг и спасая жизни побратимов", – говорится в тексте петиции.

За службу Бабийчука наградили почетным нагрудным знаком "За сохраненную жизнь" и другими наградами. Его именем назвали улицу в селе Лесовичи Вышгородского района Киевской области. Посмертно ему также присвоили звание "Почетный гражданин Дымерской поселковой территориальной общины".

Авторы петиции просят отметить высшей государственной наградой мужество Ярослава, его самоотверженность, верность военной присяге и вклад в спасение побратимов. Для семьи он был любящим сыном, мужем и отцом. После гибели Ярослава его жена Светлана посвятила ему книгу.

Как сообщал "Телеграф", общественная организация "Платформа освобождения политзаключенных" попросила посмертно присвоить звание Героя Украины Николаю Карпюку – соучредителю УНА-УНСО, бывшему политзаключенному и военнослужащему ВСУ.