Горящие грузовики, склады и телекомпания: последствия ночных атак России на Украину (фото, видео)
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Среди раненых – двое детей
Вечером 21 октября и ночью 22 октября российские войска, помимо баллистического удара по Киеву, атаковали Запорожье, Харьковскую, Кировоградскую и Полтавскую области. Есть жертвы. После ударов горели склады, автомобили и здание телерадиокомпании.
В Харьковской области погибла женщина, среди пострадавших – дети
Российский обстрел села Лимановка Лозовского района унес жизнь 42-летней женщины. Среди четырех пострадавших – мальчики 13 и 10 лет. Медики оказали всем необходимую помощь.
Ночью российские дроны атаковали Слободской и Основянский районы Харькова. В Слободском загорелась хозяйственная постройка, повреждены частные дома. В Основянском районе удар повредил магазин, четыре автомобиля и окна многоэтажки. Никто не пострадал. Экстренные службы работали в усиленном режиме.
Еще один БПЛА попал в стоянку грузовиков в Холодногорском районе. Загорелись четыре грузовика, прицеп и легковой автомобиль. Пострадавших нет, экстренные службы ликвидируют последствия удара.
В Основянском районе вражеский дрон также попал в девятый этаж 12-этажного офисного здания. Сейчас известно об одном человеке, обратившемся за помощью.
В Запорожье ударили по инфраструктуре, в Кировоградской области горят склады
Вечером российские войска нанесли удар по объекту инфраструктуры в Запорожье, сообщила ОВА. После попадания вспыхнул пожар. По предварительным данным, ранен один человек. Ночью город также атаковали управляемыми авиабомбами.
После вечерней российской атаки в Кропивницком районе Кировоградской области загорелись складские помещения. Тушение осложняют большая площадь пожара и угроза повторных ударов. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.
Сумы под прицелом FPV-дронов
В Сумах российский FPV-дрон атаковал гражданский автомобиль – он загорелся. Взрывная волна выбила окна в пятиэтажке. Соседние машины повреждены. Спасатели тушили пожар под угрозой повторного удара.
В Кременчуге повреждены телекомпания и инфраструктура провайдера
В Кременчуге российский беспилотник атаковал здание частной телерадиокомпании "Візит". Там вспыхнул пожар. Удар также повредил соседние дома – в них выбило стекла. Предварительно, люди не пострадали. Также дрон попал по объекту энергетической инфраструктуры.
Кременчугский провайдер VIZIT-NET сообщил о критических повреждениях собственной инфраструктуры в результате прямого попадания. Компания приостановила работу технического комплекса: оборудование и инфраструктура полностью вышли из строя, быстро восстановить их невозможно. Домашний интернет и телевидение предоставляют с резервных площадок, однако абонентов предупреждают о возможных временных перебоях.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что в результате баллистической атаки на Киев россияне уничтожили "Епіцентр" в одном из районов. Здание превратилось в пепелище – эксклюзивные фото Яна Доброносова.