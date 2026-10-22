Горящие грузовики, склады и телекомпания: последствия ночных атак России на Украину (фото, видео)

Среди раненых – двое детей

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Вечером 21 октября и ночью 22 октября российские войска, помимо баллистического удара по Киеву, атаковали Запорожье, Харьковскую, Кировоградскую и Полтавскую области. Есть жертвы. После ударов горели склады, автомобили и здание телерадиокомпании.

В Харьковской области погибла женщина, среди пострадавших – дети

Российский обстрел села Лимановка Лозовского района унес жизнь 42-летней женщины. Среди четырех пострадавших – мальчики 13 и 10 лет. Медики оказали всем необходимую помощь.

Ночью российские дроны атаковали Слободской и Основянский районы Харькова. В Слободском загорелась хозяйственная постройка, повреждены частные дома. В Основянском районе удар повредил магазин, четыре автомобиля и окна многоэтажки. Никто не пострадал. Экстренные службы работали в усиленном режиме.

В результате ночной атаки российских дронов произошел пожар

Еще один БПЛА попал в стоянку грузовиков в Холодногорском районе. Загорелись четыре грузовика, прицеп и легковой автомобиль. Пострадавших нет, экстренные службы ликвидируют последствия удара.

Горят грузовики

В Основянском районе вражеский дрон также попал в девятый этаж 12-этажного офисного здания. Сейчас известно об одном человеке, обратившемся за помощью.

В Запорожье ударили по инфраструктуре, в Кировоградской области горят склады

Вечером российские войска нанесли удар по объекту инфраструктуры в Запорожье, сообщила ОВА. После попадания вспыхнул пожар. По предварительным данным, ранен один человек. Ночью город также атаковали управляемыми авиабомбами.

После вечерней российской атаки в Кропивницком районе Кировоградской области загорелись складские помещения. Тушение осложняют большая площадь пожара и угроза повторных ударов. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.

В Кировоградской области после российской атаки загорелись складские помещения

Пожар после удара

Сумы под прицелом FPV-дронов

В Сумах российский FPV-дрон атаковал гражданский автомобиль – он загорелся. Взрывная волна выбила окна в пятиэтажке. Соседние машины повреждены. Спасатели тушили пожар под угрозой повторного удара.

После атаки российского FPV-дрона в Сумах загорелся гражданский автомобиль

В Кременчуге повреждены телекомпания и инфраструктура провайдера

В Кременчуге российский беспилотник атаковал здание частной телерадиокомпании "Візит". Там вспыхнул пожар. Удар также повредил соседние дома – в них выбило стекла. Предварительно, люди не пострадали. Также дрон попал по объекту энергетической инфраструктуры.

Кременчугский провайдер VIZIT-NET сообщил о критических повреждениях собственной инфраструктуры в результате прямого попадания. Компания приостановила работу технического комплекса: оборудование и инфраструктура полностью вышли из строя, быстро восстановить их невозможно. Домашний интернет и телевидение предоставляют с резервных площадок, однако абонентов предупреждают о возможных временных перебоях.

Российский удар повредил здание телерадиокомпании в Кременчуге

Российский удар повредил здание телерадиокомпании в Кременчуге

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в результате баллистической атаки на Киев россияне уничтожили "Епіцентр" в одном из районов. Здание превратилось в пепелище – эксклюзивные фото Яна Доброносова.