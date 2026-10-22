Сговор разоблачили, контракты остались: что происходит с оборонными закупками

Как владельцы компаний, пойманных на тендерном сговоре, продолжают получать миллионные подряды

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Более дешевые предложения отклоняют, а очевидные связи поставщиков с участниками раскрытого сговора не мешают новым контрактам. "Телеграф" исследовал оборонные закупки, в которых после дисквалификации более дешевых конкурентов побеждали более дорогие предложения, а предприниматели, чьи компании АМКУ оштрафовал за сговор, продолжали получать миллионы через другие фирмы. Коллаборация меж ними прослеживалась конкретно в документах для участия в торгах.

Что именно проверяли АОЗ и другие оборонные заказчики — и почему их придирчивости хватало для отклонения более дешевых предложений, но объяснение очевидных связей поставщиков свелось к формальному соответствию закону?

"Старая гвардия": посредники и миллионные контракты

В фокусе расследования АМКУ оказались три поставщика вещевого имущества для ВСУ и других вооруженных формирований – ООО "Колтрейн", ООО "Пролог Сервис" и ООО "БизнесЛТД". Анализ тендерной документации свидетельствует, что эти три компании являются обычными торговыми посредниками, которые, по всей вероятности, закладывали собственную маржу в финальную стоимость товаров для армии.

За что АМКУ оштрафовал тройку поставщиков оборонки. Инфографика "Телеграфа"

ООО "Колтрейн" существует уже 8 лет. При этом долгое время компания не показывала активной деятельности и финансовых результатов, а ее стремительный взлет доходов до 370 млн грн на государственных закупках произошел уже во время полномасштабного вторжения.

ОООшка, принадлежащая жительнице Борисполя Юлии Кикоть, обеспечивала поставки широкого спектра товаров для нужд оборонного сектора. В частности, пластиковых фляг типа А и чехлов на них, спальных мешков, а также зимних шарфов-труб. В то же время в своих ценовых предложениях ООО "Колтрейн" позиционирует себя как дистрибьютор, а не производитель. Так, согласно документации, фирма покупала зимние шарфы и спальники у ООО "ЕРМ-Груп".

Контракты фирма выигрывала иногда с самой высокой ценой, как, например, произошло на закупке 100 тыс. чехлов для фляг. Заказчик – ГП "Государственный оператор тыла" – отклонил более дешевые предложения – 245-329 грн/штука – и отдал контракт за подписью своего руководителя Арсена Жумадилова ООО "Колтрейн" с ценой 416,8 грн/штука (все цены с учетом НДС).

ООО "Пролог Сервис", принадлежащее Александру Кучеру – предпринимателю из поселка Козин под Киевом, также находилось несколько лет в спящем режиме и активизировалось с началом полномасштабки. За короткий промежуток времени фирма без применения электронной системы закупки забрала контрактов от МОУ более чем на 268,9 млн грн.

Компания на самом деле не владела мощностями для выплавки полевых котелков, фляг и пошива чехлов для них. А покупала через многослойную цепочку посредников. Товары, изготовленные в Китае, оформлялись через сингапурскую, литовскую и польскую компании и только после этого попадали в украинскую ОООшку. Кстати, это запутанная система поставок привлекла внимание журналистов и НАБУ, что вытекает из решений Высшего антикоррупционного суда.

ООО "Бизнеском ЛТД", созданное в 2018 году, так же "выстрелило" только в 2023 году (на тот момент житель Шахтерска Антон Василенко сменил в реестрах номинальную владелицу Ольгу Чубенко) и за следующие два года успело получить подряды на 131,8 млн грн.

Компания конкурировала на торгах в разных категориях: от поставки зимних перчаток для Государственного оператора тыла и тактических наколенников и налокотников до полевых котелков и профессионального кухонного оборудования (фритюрниц, мясорубок, холодильников) для нужд Нацгвардии и Госпогранслужбы. Причем все товары также закупала у украинских производителей, например, львовского ООО "Дэнави", завода "Смеламаш", брендов "Кий-В", "Реал Сталь" или Texma.

Треугольник сговора: что связывает троицу и за что наказал АМКУ

Три компании (или все вместе, или парами) регулярно заходили на одни и те же упрощенные закупки вещевого имущества для ВСУ (чехлы для полевых фляг, боевые сумки-подсумки А-30, раскладные сумки), подавая согласованные ценовые предложения для устранения реального рыночного соперничества. Например, на закупке боевых подсумков в марте 2024 года действовали слаженно, по мнению АМКУ, ООО "Колтрейн", "Бизнес ЛТД" и "Пролог Сервис".

Фирмы временами доказывали свою квалификацию перед государственными заказчиками через договоры, заключенные внутри своей группы. Например, ООО "Бизнеском ЛТД" предоставляло для закупок договор, заключенный с еще одной из компаний Александра Кучера, а именно ООО "Пролог Инвестмент".

Еще на трех тендерах, которые касались поставок полевых фляг, чехлов для фляг и раскладных универсальных сумок, совместно действовали ООО "Колтрейн" и "Бизнеском ЛТД".

В результате за совершенные во время проведения закупок нарушения Антимонопольный комитет Украины наложил наибольший штраф – 16,4 млн грн – на ООО "Колтрейн", еще 6,5 млн грн на ООО "Бизнеском ЛТД" и 3,8 млн грн – на ООО "Пролог Сервис". Несмотря на то, что решение антимонопольщики приняли еще 27 ноября 2025 года, по состоянию на середину октября 2026 года ни одна из трех компаний штрафы еще не уплатила. Об этом "Телеграфу" сообщили в АМКУ.

Ответ АМКУ об уплате штрафов

Все это время все три фирмы пытались в суде доказать, что претензии относительно согласованных действий со стороны Антимонопольного комитета Украины неправомерны. Однако сначала суд первой инстанции отказал каждому из фигурантов дела в удовлетворении иска, так же без движения оставили жалобы компании и апелляционные суды. Соответствующие решения, по данным АМКУ, были приняты в августе-сентябре 2026 года.

В АМКУ объяснили "Телеграфу": в отношении ООО "Бизнеском ЛТД" и ООО "Пролог Сервис" сроки выполнения решения об оплате штрафных санкций останавливались на время судебного разбирательства, но после его завершения Комитет будет принимать меры по принудительному взысканию. Что касается ООО "Колтрейн", комитет уже готовит для передачи в Государственную исполнительную службу приказ для принудительного взыскания средств.

Кроме того, информация об ООО "Колтрейн", ООО "Бизнеском ЛТД" и ООО "Пролог Сервис" внесена в Сводные сведения об искажении результатов торгов. А это значит, что заказчики обязаны отклонять предложения этих компаний в течение следующих трех лет.

Номенклатурная рокировка: отдали "лосю" и перехватили знамя

Когда деятельностью троицы заинтересовался АМКУ, владельцы фирм-нарушителей пошли разными путями. Например, ООО "Бизнеском ЛТД" избрало двойную тактику. В начале 2026 года владелец – Антон Василенко – параллельно с иском в суд на всякий случай "сбросил балласт", то есть переоформил компанию на номинального директора ("фунта") – гражданина Азербайджана Рафаила Алиева.

В то же время бенефициары двух других фирм – Юлия Кикоть и Александр Кучер – воспользовались подготовленным "плацдармом" и продолжили работать с государственными заказчиками через другие фирмы.

В частности, Юлия Кикоть активировала ООО "Формия". Эта компания формально была внесена в реестры раньше и уже по состоянию на 24 октября 2025 года (за месяц до штрафа АМКУ) фигурировала в первых коммерческих договорах. А в течение 2026 года фирма сосредоточилась на поставках для армии посуды импортного производства. А именно для квалификации в закупках ГП "Агентство оборонных закупок" (АОЗ) "Формия" предоставила авторизационное письмо от китайского поставщика Oxman Sourcing Co., LTD (г. Шаосин, КНР).

Письмо ООО "Формия" о происхождении котелков

Такой подход помог новому предприятию оперативно получить ряд контрактов от АОЗ на поставку котелков. Ведь низкая себестоимость импорта позволяла "Формии" агрессивно играть на понижение. Например, на крупном тендере Агентства оборонных закупок фирма обвалила цену – со стартовых 27,7 млн грн до 20,35 млн грн — и вышла в лидеры.

Легитимность этой "победы" обеспечивали другие участники торгов — ООО "Топ-Текс", ООО "ТД Скайс" и ООО "СПСПЕЦТОРГ". Ни один из них не имел литейных мощностей (это швейники и обычные торговцы), но они выставили более высокие цены, создав для "Формии" идеальную иллюзию рыночной конкуренции.

Всего с новым "юридическим лицом" Юлии Кикоть заключено четыре соглашения на общую сумму 29,6 млн грн для обеспечения армии 107,4 тыс. единиц такой полевой посуды.

Еще одного новичка ООО "Хитон Люкс" Юлия Кикоть основала в паре с Александром Кучером. Фирма начала заключать контракты летом 2025 года. Однако через три недели после решения АМКУ Кикоть вышла из основателей "Хитон Люкс", оставив Кучера единоличным владельцем.

Рокировка состоялась прямо при раскрытии торгов АОЗ на 20,34 млн грн. Когда заказчик указал на отсутствие подтверждения санкционных ограничений из-за фигуры Кикоть, директор фирмы Алексей Терешин направил письмо-разъяснение и сразу подал две версии антикоррупционной Анкеты: первую — с Кикоть (на момент подачи), а вторую — уже без нее (на момент устранения несоответствий). Этим рабочим трюком фирма формально "смыла" присутствие токсичной экс-владелицы, а заказчик признал "Хитон Люкс" победителем торгов.

Объяснение директора ООО "Хитон Люкс" относительно смены владельцев

При этом, в отличие от фирм-дистрибьюторов, ООО "Хитон Люкс" сразу позиционировало себя как реального отечественного производителя в секторе легкой промышленности.

В подтверждение своих возможностей компания задекларировала наличие базы: договор аренды помещения площадью 408 кв. м, 22 швейные машинки, раскройное оборудование, а также штат из 27 оформленных работников – швей, технолога и раскройщика.

Наличие этого материально-технического ресурса позволило "Хитон Люкс" заключить прямые контракты на поставку элементов вещевого обеспечения для ВСУ: боевых рубашек (Тип 1), боевых сумок-подсумков, а также универсальных раскладных сумок более чем на 60,4 млн грн.

При этом успех "Хитон Плюс" опирался на два фактора: точную математику на аукционах и благоприятные решения тендерных комитетов.

В первом случае фирме удавалось выигрывать с минимальным отрывом , например в 600 грн на подряде в 8,6 млн грн по поставке боевых рубашек для Нацгвардии или 800 грн при закупке Государственной пограничной службой сумок-подсумков на всей 5,3-миллионной закупке. Такой ювелирный отрыв на трехраундовых торгах вряд ли мог оказаться возможным без владения инсайдерской информацией о ценовых пределах соперников.

, например в 600 грн на подряде в 8,6 млн грн по поставке боевых рубашек для Нацгвардии или 800 грн при закупке Государственной пограничной службой сумок-подсумков на всей 5,3-миллионной закупке. Такой ювелирный отрыв на трехраундовых торгах вряд ли мог оказаться возможным без владения инсайдерской информацией о ценовых пределах соперников. Во втором случае компания получала подряды благодаря дисквалификации конкурентов с более низкими ценами. Например, из-за отсутствия финансовой отчетности на тендере относительно подсумков А-30 Главный центр закупок ГПСУ отклонил более дешевое на 426 тыс. грн предложение ООО "ДВЕ". Вместе с тем дал время на устранение несоответствия ООО "Хитон Люкс", которому не хватало документов об аналогичном опыте. Таким образом фирма Кучера получила подряд на более 7 млн грн.

Синдром "слепого пятна": чего не замечали заказчики

Хотя компании-новички на бумаге пытались демонстрировать самостоятельность и формально работали на разных направлениях, назвать такую конспирацию тщательной трудно – свою связь ООО "Формия" и "Хитон Люкс" между собой и с предшественниками не слишком прятали.

Самым показательным доказательством их взаимодействия стала перекрестная выдача справок об "аналогичном рыночном опыте", необходимом для победы в государственных торгах. Участники группы подавали в закупочные комиссии соглашения, заключенные между собой:

ООО "Формия" Юлии Кикоть для квалификации в закупке котелков от Агентства оборонных закупок добавили справку о выполнении договора на 6,67 млн грн с… ООО "Пролог Сервис" – компанией Александра Кучера, оштрафованной АМКУ.

Договор об аналогичном виде поставок

ООО "Хитон Люкс" для захода на новые подряды предоставило справку сразу с 5 аналогичными соглашениями, заключенными с ООО "Пролог Сервис" (обе фирмы принадлежат Александру Кучеру) и ООО "Колтрейн" и ООО "Формия" (владелец Юлия Кикоть).

Информация о выполнении аналогичных договоров

То есть компании-новички доказывали свою квалификацию перед государственными заказчиками исключительно за счет фирм из своего же корпоративного круга. И тендерные комитеты Агентства оборонных закупок, Государственного оператора тыла, Нацгвардии и ГПСУ такие справки принимали безоговорочно.

Описанная схема освещает глубинную и опасную проблему системы оборонных закупок. А возможной она стала из-за сочетания двух факторов: юридической лазейки в законе и удобного формализма самих организаторов торгов.

Статья 17 Закона Украины "О публичных закупках" предусматривает блокирование по решению АМКУ только конкретного юридического лица (кода ЕГРПОУ) компании и не касается реальных бенефициаров или директоров. Это дало возможность Юлии Кикоть и Александру Кучеру вернуться на тендеры с другими компаниями.

Зато формально заказчики выполнили требования закона: отдали победу на очередных торгах "чистым" компаниям. Однако они сознательно пропустили или проигнорировали очевидные красные флажки – общие бенефициары, перекрестные справки об аналогичном опыте, предоставленные компаниями, выведенными из игры через решение АМКУ.

В ответе на официальный запрос издания "Телеграф" ГП МОУ "Агентство оборонных закупок" (АОЗ) и ГП "Государственный оператор тыла" (ГОТ) (письмо за подписью и.о. директора Артема Романюкова) заняли позицию процессуальной самозащиты.

В частности, в АОЗ сообщили, что рассмотрение предложений осуществлялось исключительно на соответствие требованиям Особенностей ПКМУ №1178 и Закона "О публичных закупках" на момент проведения торгов. Заказчик подчеркнул, что сам факт корпоративной связанности не является законным основанием для отклонения участника, если его код ЕГРПОУ отсутствует в "черном списке" АМКУ.

Позиция АОЗ относительно общих конечных бенефициарных владельцев

В агентстве отметили, что по прошлому контракту № 20/02-24-РМ на 100 тыс. котелков с ООО "Бизнеском ЛТД" (на 44,47 млн грн) поставка была осуществлена полностью и без нарушения сроков, а официальных рекламационных актов по качеству от воинских частей не поступало.

Что касается новых соглашений, в ГП сообщили, что ООО "Хитон Люкс" и ООО "Формия" уже почти полностью выполнили новые контракты на рубашки, подсумки и котелки, а отдельные задержки поставок произошли в пределах допустимого контрактом толеранса.

В то же время Главное управление Национальной гвардии Украины (НГУ) и Главный центр закупок Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ), которые отдали "Хитон Люкс" подрядов на рубашки и подсумки на десятки миллионов гривен, официальные информационные запросы издания "Телеграф" проигнорировали и по состоянию на момент публикации ответов не предоставили.

А в АМКУ уточнили, что отдельной проверки относительно ООО "Формия" и ООО "Хитон Люкс" еще не проводили. В то же время подчеркнули: в случае поступления информации о возможном совершении этими компаниями антиконкурентных согласованных действий Комитет проведет проверку и примет меры в рамках полномочий.

Вместо финала. Вопросы процессуального формализма

Мы начинали этот текст с вопроса к законодателям: почему владельцы компаний, оштрафованных АМКУ за тендерный сговор, могут быстро сменить вывеску и снова претендовать на оборонные подряды? По дороге возник не менее важный вопрос к заказчикам: видели ли они очевидные связи новых поставщиков с оштрафованными фирмами, почему в отдельных закупках отклоняли более дешевых участников и закрывали глаза на "двойные анкеты"?

Сегодня у нас есть официальные ответы от оборонных ведомств, и они сводятся к формализму.

У заказчиков, в частности у Агентства оборонных закупок (АОЗ) и Государственного оператора тыла (ГОТ), позиция четкая и юридически подкованная. Они ссылаются на действующее законодательство, согласно которому трехлетний бан от АМКУ за искажение торгов налагается исключительно на конкретное юридическое лицо (код ЕГРПОУ). На реальных бенефициаров, директоров или их новые фирмы-клоны эти ограничения автоматически не распространяются. Следовательно, если новой компании нет в черном списке, у заказчика нет законных оснований отклонять ее предложение — даже если в тендерной документации ярко пылают "красные флажки" связанности.

Более того, АОЗ апеллирует к языку цифр и исполнению обязательств: заказы выполняются, котелки и рубашки поставляются, а официальных жалоб на качество от воинских частей нет. Однако за кулисами этой безупречной бумажной отчетности остаются выборочная придирчивость на местах (как в случае с ГПСУ, где более дешевого конкурента дисквалифицировали, а "Хитон Люкс" дали 24 часа на исправление ошибок) и искусственное создание "рыночной массовки" из компаний-статистов.

Антимонопольный комитет держит паузу, обещая провести проверку ООО "Формия" и ООО "Хитон Люкс" только в случае поступления официальных заявлений о новых согласованных действиях. Круг замкнулся.

Это расследование подсветило главное: система оборонных закупок во время войны продолжает страдать от синдрома "слепого пятна". Пока Минюст разводит руками из-за несовершенства закона, заказчики прикрываются процедурными нормами, а АМКУ ждет новых жалоб, организаторы схем успешно осваивают десятки миллионов бюджетных средств под новыми вывесками. Чтобы остановить этот конвейер мимикрии, нужны не формальные отписки, а системные изменения на законодательном уровне — бан должен догонять реального владельца, а не его бумажную ОООшку.

"Телеграф" продолжит следить за тем, получат ли новые фирмы фигурантов свой заслуженный "волчий билет" и взыщет ли Государственная исполнительная служба задолженности 26,7 млн грн со старых компаний треугольника. Не переключайтесь.