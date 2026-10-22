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"АТБ" дает дополнительные 20% скидки, но не всем: в каких магазинах действует предложение

Автор
Юлия Закирова
Дата публикации
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Как получить скидки по программе лояльности
Как получить скидки по программе лояльности. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Для участия нужен QR-код из приложения, а товары должны быть отмечены специальными ценниками

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В отдельных магазинах "АТБ" с 30 сентября по 27 октября 2026 года действуют дополнительные скидки до 20% на выбранные товары. Чтобы воспользоваться предложением программы лояльности "АТБільше", нужно отсканировать QR-код из приложения на кассе перед оплатой. Сроки и условия акции опубликовала сеть "АТБ".

Жовтий банер програми лояльності "АТБільше" з написом про знижки до 20% і мультяшною торбинкою з логотипом "АТБ"
В отдельных магазинах "АТБ" действуют дополнительные скидки до 20% по программе лояльности

В каких городах действует акция

В акции участвуют отдельные магазины:

№772 – г. Богодухов, пл. Независимости, 20;

№180 – г. Харьков, Привокзальная площадь, 2;

№493 – г. Сумы, ул. Новогодняя, 8;

№858 – г. Сумы, ул. Героев Крут, 76/3, пом. 1;

№1290 – г. Ровно, ул. Соборная, 263;

№806 – г. Сумы, ул. Гетмана Павла Скоропадского, дом 22, пом. 1

№658 – г. Сумы, пр-т Победы, дом 105

№747 – г. Полтава, ул. Симона Петлюры, 49

№207 – г. Змиев, ул. Донецкая, 2, пом. 1

№460 – г. Сумы, пр-т Михаила Лушпы, дом 12

№1397 – г. Ровно, ул. академика Грушевского, 2 а

№606 – г. Сумы, пр-т Тараса Шевченко, дом 30

№878 – г. Глухов, ул. Терещенков, 28 а

№86 – г. Кременчуг, ул. Игоря Сердюка, 11

№357 – г. Полтава, ул. Чураевны, дом 2 б

№1226 – г. Полтава, ул. Ахтырский Шлях, 1

№641 – г. Сумы, ул. Ярослава Мудрого, 57

№1313 – г. Сумы, ул. Холодноярской бригады, дом 20

№298 – г. Горишние Плавни, пр-т Героев Днепра, 54

№1402 – г. Чортков, ул. Независимости, 133, пом. 1-1

№394 – г. Шепетовка, ул. Героев Небесной Сотни, 38 а

№322 – г. Сумы, ул. Ахтырская, 4 а

№518 – г. Сумы, пр-т Михаила Лушпы, 46

№1042 – г. Шептицкий, пр-т Т. Шевченко, 5 а

№240 – г. Берестин, ул. Полтавская, дом 91 г

№1420 – г. Жмеринка, ул. Шевченко, дом 3

№766 – г. Львов, пр-т Красной Калины, дом 62 а

№375 – г. Кременчуг, пр-т Свободы, 81

№546 – г. Дергачи, ул. Вокзальная, 72 а

№539 – г. Хмельницкий, ул. Проскуровская, 50

№1178 – г. Самбор, площадь Рынок, 15

№206 – г. Житомир, ул. Чудновская, 103 В

№615 – г. Винница, ул. Киевская, дом 27 / ул. Вячеслава Черновола, дом 14, пом. 5

№1266 – г. Звягель, ул. Житомирская, 112

№488 – г. Тростянец, ул. Благовещенская, 24

№1220 – г. Кременчуг, пр-т Леси Украинки, 54 а

№378 – г. Житомир, ул. Королева, 44

№1216 – г. Луцк, ул. Львовская, 106, пом. 73

№579 – г. Сумы, ул. Герасима Кондратьева, 181

№894 – г. Полтава, ул. Европейская, 84 а

№891 – г. Миргород, ул. Гоголя, 102 б

№369 – г. Конотоп, пр-т Мира, 79

№1206 – г. Нетешин, ул. Черновола, 20,22

№1453 – г. Дубровица, ул. Мира, дом 4

№575 – г. Ямполь, ул. Соборная, 23 / Замковая, 14

№327 – г. Лубны, пл. Ярмарочная, 30 а

№1137 – г. Глобино, ул. Виноградная, 18

№792 – г. Полтава, ул. Героев АТО, 116

№276 – г. Конотоп, ул. Выровская, дом 52 а

№1384 – г. Дубно, ул. Д. Галицкого, 9

№1084 – г. Шептицкий, ул. С. Бандеры, 2 б

№1086 – г. Шептицкий, ул. Сокальская, 11

№1385 – г. Шептицкий, ул. С. Бандеры, 60

№1473 – г. Шептицкий, ул. Героев Майдана, дом 20

№1379 – г. Самбор, ул. Лемковская, 1 а/4, пом. 1-10

№1492 – г. Самбор, ул. Валовая, 24/1

№1261 – г. Львов, ул. Зубровская, 38

№1357 – г. Львов, ул. Морозная, 23

№1500 – г. Ровно, ул. Литовская, 93

№1489 – г. Ровно, ул. Соборная, 364-В

№1518 – г. Черновцы, ул. Калиновская, 13 в

Как активировать дополнительную скидку

Для участия нужно установить или обновить приложение "АТБ" на Android или iOS. В магазине следует выбирать товары с отметкой на ценнике "при сканировании приложения АТБ на кассе", а перед оплатой отсканировать QR-код из приложения.

"После сканирования скидка начисляется автоматически и сразу отображается в чеке", – поясняет сеть "АТБ" в условиях программы.

Для пользователей доставки "АТБ" и сервиса самостоятельных покупок Scan&Buy скидка применяется автоматически при оформлении заказа или покупке через сервис.

"Акция действует при наличии акционного товара, отмеченного в магазинах специальными ценниками", – подчеркивает "АТБ".

Какие цены представлены в подборке товаров

В представленной подборке цен есть продукты и бытовые средства. В частности, растворимый сублимированный кофе Jacobs Monarch, 20 г, стоит 45,30 грн, гель для стирки Grunwald, 2,1 л, – 104,50 грн, а безлактозное мороженое "Київський пломбір", 120 г, – 48,80 грн. Размер дополнительной скидки по программе определяют специальные ценники в магазинах-участниках.

Картки вина, цукерок, кави Jacobs Monarch, гелю Grunwald, морозива та інших товарів із цінами
В акционной подборке "АТБ" есть продукты и бытовые средства со скидками

Среди других товаров – молотый кофе Ambassador Brazil, 225 г, за 228,90 грн, средство для стирки WASH & FREE в растворимых капсулах, 19 штук, за 207,80 грн и сметана "Злагода" жирностью 15%, 280 г, за 34,90 грн.

Картки товарів із цінами: мелена кава Ambassador Brazil, засіб для прання WASH &amp; FREE, сир, сметана, вино та снеки
Среди акционных товаров в "АТБ" – кофе, средства для стирки и продукты

В подборке также представлены сливочный крем-сыр "Ферма" жирностью 50%, 170 г, за 61,80 грн, пельмени "Мотанка" "Три м'яса", 0,6 кг, за 79,90 грн и желейные конфеты "Своя лінія" Cool Worms, 80 г, за 19,90 грн.

Картки снеків, кондиціонера для прання, морозива, крем-сиру, пельменів, шоколаду, сметани, вина та желейних цукерок
В подборке "АТБ" собраны товары со сниженными ценами

Напомним, как ранее рассказывал "Телеграф", в "АТБ" нашли необычную булочку с маком: почему она так нравится украинцам.

Теги:
#Акция #Скидка #АТБ