"АТБ" дает дополнительные 20% скидки, но не всем: в каких магазинах действует предложение
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Для участия нужен QR-код из приложения, а товары должны быть отмечены специальными ценниками
В отдельных магазинах "АТБ" с 30 сентября по 27 октября 2026 года действуют дополнительные скидки до 20% на выбранные товары. Чтобы воспользоваться предложением программы лояльности "АТБільше", нужно отсканировать QR-код из приложения на кассе перед оплатой. Сроки и условия акции опубликовала сеть "АТБ".
В каких городах действует акция
В акции участвуют отдельные магазины:
№772 – г. Богодухов, пл. Независимости, 20;
№180 – г. Харьков, Привокзальная площадь, 2;
№493 – г. Сумы, ул. Новогодняя, 8;
№858 – г. Сумы, ул. Героев Крут, 76/3, пом. 1;
№1290 – г. Ровно, ул. Соборная, 263;
№806 – г. Сумы, ул. Гетмана Павла Скоропадского, дом 22, пом. 1
№658 – г. Сумы, пр-т Победы, дом 105
№747 – г. Полтава, ул. Симона Петлюры, 49
№207 – г. Змиев, ул. Донецкая, 2, пом. 1
№460 – г. Сумы, пр-т Михаила Лушпы, дом 12
№1397 – г. Ровно, ул. академика Грушевского, 2 а
№606 – г. Сумы, пр-т Тараса Шевченко, дом 30
№878 – г. Глухов, ул. Терещенков, 28 а
№86 – г. Кременчуг, ул. Игоря Сердюка, 11
№357 – г. Полтава, ул. Чураевны, дом 2 б
№1226 – г. Полтава, ул. Ахтырский Шлях, 1
№641 – г. Сумы, ул. Ярослава Мудрого, 57
№1313 – г. Сумы, ул. Холодноярской бригады, дом 20
№298 – г. Горишние Плавни, пр-т Героев Днепра, 54
№1402 – г. Чортков, ул. Независимости, 133, пом. 1-1
№394 – г. Шепетовка, ул. Героев Небесной Сотни, 38 а
№322 – г. Сумы, ул. Ахтырская, 4 а
№518 – г. Сумы, пр-т Михаила Лушпы, 46
№1042 – г. Шептицкий, пр-т Т. Шевченко, 5 а
№240 – г. Берестин, ул. Полтавская, дом 91 г
№1420 – г. Жмеринка, ул. Шевченко, дом 3
№766 – г. Львов, пр-т Красной Калины, дом 62 а
№375 – г. Кременчуг, пр-т Свободы, 81
№546 – г. Дергачи, ул. Вокзальная, 72 а
№539 – г. Хмельницкий, ул. Проскуровская, 50
№1178 – г. Самбор, площадь Рынок, 15
№206 – г. Житомир, ул. Чудновская, 103 В
№615 – г. Винница, ул. Киевская, дом 27 / ул. Вячеслава Черновола, дом 14, пом. 5
№1266 – г. Звягель, ул. Житомирская, 112
№488 – г. Тростянец, ул. Благовещенская, 24
№1220 – г. Кременчуг, пр-т Леси Украинки, 54 а
№378 – г. Житомир, ул. Королева, 44
№1216 – г. Луцк, ул. Львовская, 106, пом. 73
№579 – г. Сумы, ул. Герасима Кондратьева, 181
№894 – г. Полтава, ул. Европейская, 84 а
№891 – г. Миргород, ул. Гоголя, 102 б
№369 – г. Конотоп, пр-т Мира, 79
№1206 – г. Нетешин, ул. Черновола, 20,22
№1453 – г. Дубровица, ул. Мира, дом 4
№575 – г. Ямполь, ул. Соборная, 23 / Замковая, 14
№327 – г. Лубны, пл. Ярмарочная, 30 а
№1137 – г. Глобино, ул. Виноградная, 18
№792 – г. Полтава, ул. Героев АТО, 116
№276 – г. Конотоп, ул. Выровская, дом 52 а
№1384 – г. Дубно, ул. Д. Галицкого, 9
№1084 – г. Шептицкий, ул. С. Бандеры, 2 б
№1086 – г. Шептицкий, ул. Сокальская, 11
№1385 – г. Шептицкий, ул. С. Бандеры, 60
№1473 – г. Шептицкий, ул. Героев Майдана, дом 20
№1379 – г. Самбор, ул. Лемковская, 1 а/4, пом. 1-10
№1492 – г. Самбор, ул. Валовая, 24/1
№1261 – г. Львов, ул. Зубровская, 38
№1357 – г. Львов, ул. Морозная, 23
№1500 – г. Ровно, ул. Литовская, 93
№1489 – г. Ровно, ул. Соборная, 364-В
№1518 – г. Черновцы, ул. Калиновская, 13 в
Как активировать дополнительную скидку
Для участия нужно установить или обновить приложение "АТБ" на Android или iOS. В магазине следует выбирать товары с отметкой на ценнике "при сканировании приложения АТБ на кассе", а перед оплатой отсканировать QR-код из приложения.
"После сканирования скидка начисляется автоматически и сразу отображается в чеке", – поясняет сеть "АТБ" в условиях программы.
Для пользователей доставки "АТБ" и сервиса самостоятельных покупок Scan&Buy скидка применяется автоматически при оформлении заказа или покупке через сервис.
"Акция действует при наличии акционного товара, отмеченного в магазинах специальными ценниками", – подчеркивает "АТБ".
Какие цены представлены в подборке товаров
В представленной подборке цен есть продукты и бытовые средства. В частности, растворимый сублимированный кофе Jacobs Monarch, 20 г, стоит 45,30 грн, гель для стирки Grunwald, 2,1 л, – 104,50 грн, а безлактозное мороженое "Київський пломбір", 120 г, – 48,80 грн. Размер дополнительной скидки по программе определяют специальные ценники в магазинах-участниках.
Среди других товаров – молотый кофе Ambassador Brazil, 225 г, за 228,90 грн, средство для стирки WASH & FREE в растворимых капсулах, 19 штук, за 207,80 грн и сметана "Злагода" жирностью 15%, 280 г, за 34,90 грн.
В подборке также представлены сливочный крем-сыр "Ферма" жирностью 50%, 170 г, за 61,80 грн, пельмени "Мотанка" "Три м'яса", 0,6 кг, за 79,90 грн и желейные конфеты "Своя лінія" Cool Worms, 80 г, за 19,90 грн.
Напомним, как ранее рассказывал "Телеграф", в "АТБ" нашли необычную булочку с маком: почему она так нравится украинцам.