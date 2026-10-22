Укр

Расплавленные конструкции и пожарище вместо гипермаркета: как выглядит "Эпицентр" в Киеве (репортаж Яна Доброносова)

Автор
Галина Михайлова ,
Дата публикации
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Последствия атаки по "Эпицентру" Новость обновлена 22 октября 2026, 09:27
Последствия атаки по "Эпицентру". Фото Ян Доброносов, "Телеграф"

На месте гипермаркета на Почайной видны обрушенные перекрытия, обгоревший фасад и следы масштабного пожара.

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В результате масштабных баллистических обстрелов Россия почти уничтожила гипермаркет "Эпицентр" на Почайной в Киеве. Фотокорреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побывал на месте удара.

Пожарная машина возле Эпицентра
Пожарный автомобиль у главного входа в торговый центр "Эпицентр"

На фото видны не только серьезные разрушения конструкций. Часть из них выглядит просто расплавленными — оценить масштабы можно по сравнению со спасателями, стоящими на горе того, что еще несколько часов назад было строительным гипермаркетом.

Разрушенный и обгоревший Эпицентр в Киеве
Местами сохранился металлический каркас
Сильно деформированные металлические и обожженные конструкции здания торгового центра, из которых идет дым.
Разрушена фасадная часть торгового центра и дым после пожара
Разрушенный эпицентр в Киеве
Сквозь обгоревшие конструкции видны последствия пожара внутри
Разрушенный Эпицентр в Киеве
Пожар охватил сотни квадратных метров

Часть конструкций снесло, однако кое-где сохранились железобетонные основания.

Разрушенный Эпицентр в Киеве 22.10
Уцелевший каркас "Эпицентра"

По сообщениям, из-за атаки занялся расположенный рядом торговый центр Retail Park и грузовое отделение почты. В эту ночь в Киеве погиб один человек и пострадали 22.

Пожарная машина на фоне отделения почты после удара по Эпицентру
Пожарные на месте прилета
Частично разрушено здание Эпицентра в Киеве
Последствия удара
Поврежденный Эпицентр в Киеве – железобетонные конструкции уцелели
Сохранилась часть конструкций
Обгоревший и обрушившийся фасад Эпицентра на Почайной
Части конструкций фасада повезло меньше всего
Два пожарных на пожарище, которое осталось после горения Эпицентра
Пожарные на пепелище, которое недавно было "Эпицентром"
Последствия пожара – обгоревшие конструкции и копоть на соседних зданиях
Пострадали и соседние постройки

Компания "Эпицентр К" систематически становится целью для российских террористических обстрелов – враг ранее уже полностью уничтожил более 9 торговых центров сети по всей Украине. Накануне ударили по уманскому гипермаркету.

Пожарные на развалинах Эпицентра
Пожарные разбирают завалы
Спасатели и пожарный рукав на пепелище Эпицентра
Спасатели продолжают тушить очаги пожара
ГСЧС разбирают завалы
Разбор завалов продолжается

Торговый центр "Эпицентр" на Почайной имел общую площадь около 56 000 кв. м и открыл свои двери для посетителей 3 марта 2018 года.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что атака на столицу началась вечером 21 октября. Россия била баллистикой, долетающей в считанные минуты.

Теги:
#Киев #Эпицентр #Ян Доброносов