Расплавленные конструкции и пожарище вместо гипермаркета: как выглядит "Эпицентр" в Киеве (репортаж Яна Доброносова)

На месте гипермаркета на Почайной видны обрушенные перекрытия, обгоревший фасад и следы масштабного пожара.

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В результате масштабных баллистических обстрелов Россия почти уничтожила гипермаркет "Эпицентр" на Почайной в Киеве. Фотокорреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побывал на месте удара.

Пожарный автомобиль у главного входа в торговый центр "Эпицентр"

На фото видны не только серьезные разрушения конструкций. Часть из них выглядит просто расплавленными — оценить масштабы можно по сравнению со спасателями, стоящими на горе того, что еще несколько часов назад было строительным гипермаркетом.

Местами сохранился металлический каркас

Разрушена фасадная часть торгового центра и дым после пожара

Сквозь обгоревшие конструкции видны последствия пожара внутри

Пожар охватил сотни квадратных метров

Часть конструкций снесло, однако кое-где сохранились железобетонные основания.

Уцелевший каркас "Эпицентра"

По сообщениям, из-за атаки занялся расположенный рядом торговый центр Retail Park и грузовое отделение почты. В эту ночь в Киеве погиб один человек и пострадали 22.

Пожарные на месте прилета

Последствия удара

Сохранилась часть конструкций

Части конструкций фасада повезло меньше всего

Пожарные на пепелище, которое недавно было "Эпицентром"

Пострадали и соседние постройки

Компания "Эпицентр К" систематически становится целью для российских террористических обстрелов – враг ранее уже полностью уничтожил более 9 торговых центров сети по всей Украине. Накануне ударили по уманскому гипермаркету.

Пожарные разбирают завалы

Спасатели продолжают тушить очаги пожара

Разбор завалов продолжается

Торговый центр "Эпицентр" на Почайной имел общую площадь около 56 000 кв. м и открыл свои двери для посетителей 3 марта 2018 года.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что атака на столицу началась вечером 21 октября. Россия била баллистикой, долетающей в считанные минуты.