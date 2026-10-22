Расплавленные конструкции и пожарище вместо гипермаркета: как выглядит "Эпицентр" в Киеве (репортаж Яна Доброносова)
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На месте гипермаркета на Почайной видны обрушенные перекрытия, обгоревший фасад и следы масштабного пожара.
В результате масштабных баллистических обстрелов Россия почти уничтожила гипермаркет "Эпицентр" на Почайной в Киеве. Фотокорреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побывал на месте удара.
На фото видны не только серьезные разрушения конструкций. Часть из них выглядит просто расплавленными — оценить масштабы можно по сравнению со спасателями, стоящими на горе того, что еще несколько часов назад было строительным гипермаркетом.
Часть конструкций снесло, однако кое-где сохранились железобетонные основания.
По сообщениям, из-за атаки занялся расположенный рядом торговый центр Retail Park и грузовое отделение почты. В эту ночь в Киеве погиб один человек и пострадали 22.
Компания "Эпицентр К" систематически становится целью для российских террористических обстрелов – враг ранее уже полностью уничтожил более 9 торговых центров сети по всей Украине. Накануне ударили по уманскому гипермаркету.
Торговый центр "Эпицентр" на Почайной имел общую площадь около 56 000 кв. м и открыл свои двери для посетителей 3 марта 2018 года.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что атака на столицу началась вечером 21 октября. Россия била баллистикой, долетающей в считанные минуты.