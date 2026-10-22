Антикоррупция в Украине превращается в политический бизнес, — Постернак

По словам эксперта, отдельных политиков антикоррупционеры "атакуют" с большим интересом

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В Украине сформировалась целая индустрия по борьбе с коррупцией, представители которой получили значительное медийное, финансовое и политическое влияние. Однако все острее возникает вопрос, не используются ли антикоррупционные кампании для выборочного давления на политиков вместо борьбы с коррупционными схемами.

Об этом заявил политолог Олег Постернак.

"Мы создали целую антикоррупционную индустрию. С собственными бюджетами, международными партнерами, общественными организациями, медийными структурами и политическим влиянием", — отметил эксперт.

Особое внимание Постернак уделил избирательности публичных атак.

"Почему одних политиков атакуют с максимальной интенсивностью, а к другим, в частности, к влиятельным игрокам в сфере оборонных закупок, возникает значительно меньше публичных претензий?" – спросил он.

По мнению политолога, такая ситуация заставляет задуматься о том, кто определяет приоритеты антикоррупционных кампаний и насколько они зависят от политических интересов.

При этом масштабные коррупционные проблемы остаются в ТЦК, на таможне, в оборонке, табачном и игорном бизнесе.

Постернак считает, что борьба с коррупцией рискует превратиться в отдельный бизнес и политический инструмент, для которого собственное существование и влияние становятся важнее практических результатов.

"В итоге Украина рискует оказаться в замкнутом круге: коррупция ослабляет государство, а политизированная антикоррупционная система не способна обеспечить достаточный результат", — подчеркнул он.

По словам эксперта, следствием этого может стать не только утрата бюджетных ресурсов, но и ослабление экономической самостоятельности страны.