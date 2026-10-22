Не только зарплата: какие бонусы и выплаты предлагают лучшие работодатели Украины во время войны

После начала полномасштабного вторжения компания расширила программы финансовой, профессиональной и психологической поддержки

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Philip Morris Украина возглавила рейтинг 50 лучших работодателей страны по версии издания NV и компании Odgers. Генеральный директор компании Артем Коник рассказал, что, хотя компания и предлагает высокие зарплаты, ключевую роль играет масштабная система поддержки – от гибкого графика до помощи с релокацией.

Подробнее о поддержке сотрудников Коник рассказал на мероприятии "Бизнес и новые вызовы. Диалоги с NV".

Миллиардные инвестиции в поддержку: от релокации до "зимних" выплат

Поддержка влияет на вовлеченность команды и доверие к работодателю. С начала полномасштабного вторжения компания направила более 1 млрд грн на поддержку сотрудников и партнеров. Работникам помогали с переездом в другие области и даже страны, а также разработали программы поддержки в сложный период.

У Philip Morris Украина также есть собственная "зимняя" программа поддержки – накануне холодного сезона сотрудникам выплатили дополнительные средства на подготовку к этому периоду.

"Эвакуация, помощь с арендой жилья, финансовая и психологическая поддержка, обучение и тренинги, закупка зарядных станций, воркейшн. Недавно, реагируя на нынешние вызовы, мы дополнительно выплатили значительную сумму, чтобы помочь сотрудникам подготовиться к зиме. Люди смогут сами купить то, что нужно именно им, в зависимости от условий, в которых они живут", – отметил Коник.

Но это оперативная помощь. В целом компания также инвестирует в долгосрочное благополучие персонала. Экосистема поддержки Philip Morris включает психологическую помощь, программу проверки здоровья и благополучия HealthyMe, программу психологической поддержки PLESO, а также возможности профессионального развития как в Украине, так и за рубежом.

Трансформация компании и культура открытого диалога

С начала полномасштабной войны в Philip Morris Украина появилась возможность работать удаленно – посещать офис необязательно. Однако сотрудники сами выбирают, как часто приезжать в офис, а компания старается создать условия и для удаленной, и для офисной работы. Это позволяет адаптироваться к вызовам времени, в котором живет Украина, и одновременно работать на результат.

Одна из особенностей компании Philip Morris на украинском рынке – ограничение полномочий руководителей. Сотрудники могут не только предоставлять обратную связь – действует и система комплаенса. Отметим, эта система должна работать так, чтобы не допускать нарушений, которые могли бы навредить здоровой атмосфере или этике. Коник рассказал, что при подборе сотрудников в Philip Morris ориентируются на три ключевые характеристики: нацеленность на результат, готовность действовать и способность быстро учиться.

Именно сочетание подходящего сотрудника и возможностей для его развития, по мнению Коника, позволяет сформировать заинтересованную команду. Для Philip Morris корпоративная культура в процессе перестройки бизнеса и адаптации к работе в условиях войны становится одним из главных инструментов управления этими изменениями.