Киев сковали адские пробки, а такси взлетело в цене: как объехать Южный мост (карта)
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Водителям приходится искать альтернативные маршруты
После массированной ночной атаки России в Киеве образовались масштабные пробки, а на остановках общественного транспорта выстроились длинные очереди. Ситуацию осложнили перекрытие Южного моста и ограничения движения поездов на зелёной линии метро.
По сообщениям местных СМИ, поездка на такси с левого берега в центр столицы резко подорожала.
За маршрут от станции метро "Осокорки" до Майдана Незалежности сервис предлагал заплатить 1485 гривен.
Начальник Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий сообщил о перекрытии Южного моста в столице.
"Движение транспорта временно перекрыто Южным мостом в направлении с правого на левый берег. Учтите эту информацию при планировании маршрута", — говорится в заявлении.
В Киеве возникли проблемы с транспортом
Из-за повреждения инфраструктуры движение по Южному мосту ограничили. Поезда метро через мост также не ходят, что осложнило сообщение между левым и правым берегами Днепра. Задета часть инфраструктуры метрополитена — движение "зеленой" ветки ограничено.
На дорогах образовались заторы. На остановках скопились пассажиры, которые пытаются добраться на работу и в другие районы города.
Южный мост – одна из ключевых транспортных переправ столицы. После предыдущих атак движение по нему уже ограничивали. Как ранее писал "Телеграф", ограничения затрагивали и другие мосты через Днепр, в том числе во время воздушных тревог.
Как добраться на другой берег Днепра
Водителям следует учитывать действующие схемы движения на мостах и возможные перекрытия во время воздушных тревог.
Маршруты между левым и правым берегами:
Через Дарницкий мост
С правого берега на левый можно попасть по Надднепрянскому шоссе, а затем выехать на Дарницкий мост. На левом берегу выбирайте съезд в сторону Березняков, Дарницы или проспекта Николая Бажана – смотря куда вам нужно.
Этот маршрут рекомендован для автобусов № 22 и № 91 на случай перекрытия Южного моста.
Через мост Патона
Маршрут подойдёт, если нужно попасть с Печерска или бульвара Николая Михновского на Русановку, в Березняки и другие районы левого берега. Сначала проверьте, открыт ли проезд в нужном направлении: после атак мост уже перекрывали.
Через Подольский мостовой переход
Этот путь удобен для поездок между северными районами левого берега и Подолом. Но при временных ограничениях движение с левого берега на правый могут закрыть, поэтому рассчитывать на этот маршрут как на гарантированный объезд не стоит.
Через Северный мост
Этот маршрут выбирайте, если едете в Оболонский район, на Троещину или в северную часть столицы. До южных районов левого берега по нему путь может заметно увеличиться.
Как сообщал "Телеграф", эксперт Гречко отметил: жителям левого берега Киева приходится добираться на правый через мосты, движение по которым ограничено. Поэтому ограничения на переправах после ударов по мостам создают проблемы на дорогах и осложняют сообщение между районами. Среди возможных мер эксперт назвал пересмотр автобусных и троллейбусных маршрутов, соединяющих берега, и перенос их конечных остановок.