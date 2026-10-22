Едва ли не лучше бункера Путина. Какое место в России строго охраняется и могут ли до него достать дроны

Спутниковый снимок от 21 октября показал новые бетонные башни и подиумы для защиты площадки

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Вокруг особой экономической зоны "Алабуга" обнаружили 33 позиции противовоздушной обороны. Их насчитали на спутниковом снимке от 21 октября 2026 года.

Об этом сообщает "Радио Свобода". Как стало известно, с весны 2026 года вокруг этой площадки построили несколько бетонных башен для систем ПВО.

Там же появились новые подиумы для комплексов "Панцирь" или "Тор". В Москве военные почти полностью отказались от подиумов в пользу более высоких башен.

Подиум для системы ПВО рядом с территорией ОЭЗ "Алабуга". Фото: "Радио Свобода "

Особая экономическая зона "Алабуга" имеет стратегическое значение для России: там производят ударные беспилотники, которые применяют в войне против Украины. Это один из ключевых центров выпуска российских дронов типа "Герань" – аналогов иранских Shahed.

На площадке также производят беспилотники "Гербера". Сама зона помогает организовать производство, закупать и доставлять комплектующие, а также привлекать персонал.

Выпуск дронов на "Алабуге" позволяет России поддерживать и наращивать возможности для дальних ударов по территории Украины. Поэтому российские военные считают защиту объекта от атак важной задачей. Усиленная противовоздушная оборона вокруг зоны может указывать на стремление защитить стратегическое производство.

Особая экономическая зона "Алабуга"

Другие элементы защиты

На территории "Алабуги" стоят и башни для крупнокалиберных зенитных пулемётов. Над производственными корпусами натянуты конструкции для антидроновых сетей.

Башня для ПВО рядом с территорией ОЭЗ "Алабуга". Фото: "Радио Свобода"

Особая экономическая зона остаётся одним из наиболее защищённых от ударов БПЛА объектов в России. К ним относится и резиденция Владимира Путина на Валдае. Вокруг неё стоят 31 башня и две позиции зенитных ракетных комплексов С-300/400.

С начала полномасштабной войны России против Украины в Москве и Московской области построили более 100 новых позиций для систем противовоздушной обороны.

Последний прилёт дронов и карта позиций

Украинские военные уже довольно давно не пытались атаковать "Алабугу". В последний раз дроны долетали туда в июне 2025 года.

В сети доступна интерактивная карта позиций ПВО вокруг "Алабуги".

Могут ли ВСУ ударить дронами по "Алабуге"

"Телеграф" обратился за мнением к искусственном у интеллекту ChatGPT, чтобы узнать, есть ли у ВСУ есть шанс поразить "Алабугу". По его мнению, шанс есть, ноодним ударом пробить эшелонированную ПВО будет сложно. 33 позиции противовоздушной обороны существенно затрудняют атаку, однако не гарантируют полной защиты производства российских "Шахедов".

Успех атаки зависит от нескольких факторов:

• Тип средств поражения. Дальнобойные дроны и ракеты различаются по характеристикам и по-разному противостоят средствам ПВО. Само наличие 33 позиций не означает, что они способны перехватить любую цель.

• Масштаб атаки. Массовый удар может перегрузить оборону, однако его результат зависит от множества факторов, которые нельзя достоверно оценить по спутниковым снимкам.

• Характер повреждений. Даже удачное попадание не обязательно остановит производство навсегда. Значение имеют повреждения оборудования, наличие резервных мощностей и скорость восстановления.

В открытых источниках недостаточно данных, чтобы достоверно оценить вероятность прорыва ПВО "Алабуги". По информации "Радио Свобода", в последний раз украинские дроны долетали до объекта в июне 2025 года. Эти сведения не позволяют судить об эффективности нынешней обороны.

Поразить "Алабугу" возможно, но её защита делает такую операцию сложной и непредсказуемой. Для Украины важно добиться длительного сокращения производства российских ударных дронов. Стратегическое значение имел бы именно такой результат, а не единичное попадание.

Как сообщал "Телеграф", после российских ударов по переправам через Днепр на Северном мосту в Киеве установили сетку – так усилили защиту моста от беспилотников. Этот пример помогает оценить и упомянутые в материале об "Алабуге" антидроновые конструкции: сама по себе сетка ещё не доказывает, что она остановит беспилотник. По данным публикации, на российских НПЗ такие сетки не предотвратили пожары. А дрон с высокой кинетической энергией может пробить недостаточно жёсткое заграждение.