Укр

Сгоревшие машины, воронки и разбитые окна: как выглядит Киев после ракетной атаки (репортаж Яна Доброносова)

Автор
Галина Михайлова ,
Дата публикации
Читати українською
Баллистический удар по Киеву: восемь пострадавших в больницах Новость обновлена 22 октября 2026, 06:39
Баллистический удар по Киеву: восемь пострадавших в больницах. Фото Коллаж "Телеграфа"

Ракетные удары затронули три района столицы

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В ночь на 22 октября и вечером накануне Киев был под баллистической атакой России. Сообщается о по меньшей мере 15 пострадавших, поврежденной станции скорой помощи и инфраструктуре метрополитена. На месте одно из попаданий побывал фотокорреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов.

Попадание зафиксировали в трех районах: Днепровском, Дарницком и Печерском. Из 15 пострадавших — двое несовершеннолетних по 15 лет. Восемь человек находятся на стационарном лечении.

Разбитые и сгоревшие легковые машины
Автомобили, уничтоженные и поврежденные в результате ночной атаки на Киев
Спасатели в амуниции на месте попадания
Сотрудники ГСЧС работают на месте попадания баллистики в Киеве
Сквозь выбитое окно видна женская фигура
В домах вокруг выбиты окна

В Днепровском районе зафиксированы попадания в здание СТО и частный дом. Обломки упали на еще один дом и возле АЗС.

Вырва на месте ракетного удара в Киеве
Воронка на месте ракетного удара
Обгоревшие остатки авто после удара
Все, что осталось от машины после обстрела

В Дарницком районе россияне попали по территории объекта транспортной инфраструктуры. Позже Виталий Кличко сообщил, что в результате обстрела повреждена часть инфраструктуры метрополитена на Южном мосту.

Вырва на месте падения обломков в Киеве
Вырва на месте падения обломков
Обломки строительных материалов и мусор на земле после атаки
Обломки строительных материалов и мусор на земле после атаки
Здание в Киеве, повреждено в результате атаки
Изуродованное в результате атаки здание

В Печерском районе в результате обстрела пострадало здание станции скорой помощи – враг ударил по экстренке. Повреждены также шесть автомобилей. Медработники в результате удара не пострадали.

Уничтожено здание в Киеве в результате атаки
От здания почти ничего не осталось
Люди собрались на месте прилета
На месте прилета

Ранее "Телеграф" просказывал, как выглядит здание в Святошинском районе Киева после попадания дрона. В многоэтажке – дыра на месте одной из квартир.

Теги:
#Киев #Взрыв #Обстрел #Ян Доброносов