Сгоревшие машины, воронки и разбитые окна: как выглядит Киев после ракетной атаки (репортаж Яна Доброносова)
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Ракетные удары затронули три района столицы
В ночь на 22 октября и вечером накануне Киев был под баллистической атакой России. Сообщается о по меньшей мере 15 пострадавших, поврежденной станции скорой помощи и инфраструктуре метрополитена. На месте одно из попаданий побывал фотокорреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов.
Попадание зафиксировали в трех районах: Днепровском, Дарницком и Печерском. Из 15 пострадавших — двое несовершеннолетних по 15 лет. Восемь человек находятся на стационарном лечении.
В Днепровском районе зафиксированы попадания в здание СТО и частный дом. Обломки упали на еще один дом и возле АЗС.
В Дарницком районе россияне попали по территории объекта транспортной инфраструктуры. Позже Виталий Кличко сообщил, что в результате обстрела повреждена часть инфраструктуры метрополитена на Южном мосту.
В Печерском районе в результате обстрела пострадало здание станции скорой помощи – враг ударил по экстренке. Повреждены также шесть автомобилей. Медработники в результате удара не пострадали.
Ранее "Телеграф" просказывал, как выглядит здание в Святошинском районе Киева после попадания дрона. В многоэтажке – дыра на месте одной из квартир.