Размер для каждого отличается: кто из военных получит материальную помощь

Она также предусмотрена для семьи находящегося в плену бойца

Военным в Украине предусмотрена выплата помощи в размере месячного денежного обеспечения для решения социально-бытовых вопросов.

Она будет предоставляться при условии, если военнослужащий получил ранение, инвалидность или у него нарушилось состояние здоровья или умер член семьи. В некоторых случаях выплата будет производиться семье бойца, как объясняется в дайджесте Armyinform.

Кто получит эту помощь

Согласно данным, выплата производится в размере месячного денежного обеспечения при следующих условиях:

смерть военнослужащего и/или его супруги (супруга), детей, родителей;

ранение военнослужащего, полученного при выполнении задач во время военного положения;

при наличии у военнослужащего инвалидности вследствие ранения (контузии, травмы, увечья), связанного с защитой Родины;

нарушение состояния здоровья военнослужащего, пребывание его на лечении, реабилитации, что подтверждено соответствующими медицинскими документами (выписной эпикриз, справка о заболевании, постановление военно-врачебной комиссии), а именно: онкологическое заболевание (хирургическое лечение, лучевая и (или) химиотерапия) ;

заболевании туберкулезом, ВИЧ/СПИД, вирусным гепатитом В, С;

непрерывное пребывание на лечении, реабилитации или в отпуске для лечения в связи с болезнью, связанными с защитой Родины (более 30 дней подряд), вследствие травм, заболеваний нервной, сердечно-сосудистой систем, опорно-двигательного аппарата и других заболеваний органов и систем с тяжелым течением или последствиями, требующими проведения многоэтапного хирургического лечения, протезирования утраченной конечности (конечностей), эндопротезирования, трансплантации органов, индивидуального ухода, противорецидивного лечения с длительным применением дорогостоящих лекарственных средств;

семьям военнослужащих, захваченных в плен (кроме военнослужащих, сдавшихся в плен добровольно) или заложниками, а также интернированных в нейтральных государствах или признанных безвестно отсутствующими.

В то же время Министерство обороны Украины может вынести решение о выплате помощи и его размере по другим основаниям.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, кому из военных во время увольнения начислят денежную помощь в 50%.