Как индексируются пенсии для работающих лиц: Кабмин дал объяснение
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Для такой категории населения увеличение выплат происходит позже
В Украине ежегодно проводят индексацию пенсий. Повышенные выплаты также получают и те, у кого уже есть пенсия, но они продолжают работать.
Последним повышение выплат производится с 1 апреля 2024 года. То есть, с июня текущего года эта категория пенсионеров уже получает увеличенные суммы, как говорится в Кабмине.
Кому из работающих пенсионеров будут проводить индексацию
Выплаты повышаются, если лицо по состоянию на 1 марта получило 24 месяца стажа от начала работы или отработало менее 2 лет, но после назначения или предварительного перерасчета прошло 24 месяца.
Индексация для тех, кто приобрел на 1 марта не менее 2 лет стажа будет происходить с учетом следующих факторов:
- приобретенного страхового стажа;
- зарплаты по которой исчисляли основную пенсию, но, по желанию, ее можно изменить на ту, которую лицо получает сейчас.
В то же время если приобретенный стаж менее 24 месяцев, но с прошлого перерасчета или оформления прошло 2 года, то перерасчет будет с учетом только приобретенного страхового стажа, а зарплату для исчисления уже нельзя изменить.
На сайте объясняют, что для перечисления никуда обращаться не нужно, ведь это делается автоматически.
О дате последующей индексации для работающих пенсионеров пока неизвестно.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, сколько нужно заплатить за один год страхового стажа, которого может не хватить для выхода на пенсию.