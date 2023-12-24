Со Святым вечером 2024: лучшие открытки и поздравления своими словами

Эти душевные поздравления отправьте своим самыми близким людям

Вечер вторника, 24 декабря, становится особенным для православных христиан и греко-католиков, ведь по новоюлианскому календарю наступает канун Рождества. В народе он известен как Святой вечер.

В этот день украинские семьи собираются за праздничным столом, уставленным 12 постными блюдами, среди которых особое место занимает кутья. Стоит отметить, что так как Сочельник приходится на последний день Рождественского поста, употребление пищи разрешено только после восхода первой звезды.

В этот вечер принято поздравлять родных и близких с праздником. "Телеграф" подготовил красивые поздравления с Рождественским Сочельником в прозе, а также красочные открытки и картинки. Отправьте поздравление в любой социальной сети или мессенджере — ваши родные будут приятно удивлены!

Поздравления с Рождественским Сочельником: картинки и открытки, проза

Ночь накануне Рождества — это торжество светлых сил над злом. Желаем вам добра, радости, благополучия и удачи! И пусть в ваших сердцах также будет сделан выбор в пользу отзывчивости, терпения и сочувствия ко всем окружающим людям.

В Сочельник перед Рождеством желаем вам оставаться верными и чистыми душой, наслаждаться каждым прожитым днем, ведь даже он – дар для человека. Пусть радость вашей жизни, ее вкус и красота будут ярче солнца, а невзгоды, неприятности и грусть навсегда покинут ваш дом!

В этот особенный вечер накануне Рождества пусть мир и спокойствие не покидают вас. Желаю вашему сердцу доброты, благополучия, радости и уюта. Пусть Божья благодать окутает вас и принесет счастье.

В Сочельник поздравляю вас с великим праздником. Желаю волшебства, добра, тепла и отличного настроения. Пусть в вашем доме царит гармония, мир и уют.

С Рождественским Сочельником поздравляю тебя. Пусть гармония и мир будут всегда рядом с тобой. Пусть ощущение радости и гармонии никогда не покидает.

В Рождественский сочельник пожелаю от души щедрых подарков и доброй радости, достатка в доме и светлого блага, здоровья семьи и мира, большой удачи и любви, неугасаемой надежды души и искренней милости сердца.

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