Кто из украинцев может выйти на пенсию уже в 60 и получить 10-кратную выплату

Есть перечень учреждений, где они должны приобрести стаж

В Украине учителя имеют право на пенсию за выслугу лет или по возрасту, а также выплату в 10-кратном размере после выхода на отдых.

Пенсии по возрасту учителям и другим работникам учебных заведений назначаются согласно Закону Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Такие выплаты назначаются лицам, достигшим 60 лет и имеющим страховой стаж не менее 30 лет.

До наступления возраста, дающего право на пенсию по возрасту, учителям может быть назначена пенсия за выслугу лет. Она предоставляется независимо от возраста при наличии выслуги лет на соответствующих должностях не менее:

25 лет по состоянию на 01 апреля 2015;

25 лет 6 месяцев по состоянию на 01 января 2016;

26 лет 6 месяцев на 11 октября 2017 года.

К выслуге лет учитывается также педагогическая работа в:

общеобразовательных учебных заведениях;

дошкольных учебных заведениях всех типов;

внешкольных учебных заведениях;

высших учебных заведениях I-II уровней аккредитации, профессионально-технических учебных заведениях;

межшкольных учебно-производственных комбинатах;

детских домах, детских трудовых и воспитательно-трудовых колониях, детских приемных пунктах и приемниках-распределителях для несовершеннолетних, логопедических пунктах и стационарах, школах-клиниках;

библиотеках в должностях заведующих, библиотекарей;

детских клиниках, поликлиниках, больницах, санаториях, диспансерах, домах ребенка и т.д.

В то же время лицам, ранее не получавшим любую другую пенсию, в частности по инвалидности или за выслугу лет, выплачивается денежная помощь в размере десяти месячных пенсий при условии, что на день достижения пенсионного возраста работник образования работал в учреждениях государственной или коммунальной формы собственности на должностях, работа на которых дает право на назначение пенсии за выслугу лет. Мужчины должны иметь 35 лет стажа, а женщины – 30 лет.

В страховой стаж на соответствующих должностях, дающий право на выплату денежной помощи в размере десяти месячных пенсий, учитываются только периоды работы в государственных и коммунальных учреждениях.

Сумма пенсии для учителей исчисляется следующим образом: страховой стаж + заработная плата, с которой уплачены страховые взносы или зарплата за любые 60 календарных месяцев страхового стажа подряд по 30 июня 2000 года.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, какие документы нужны для оформления пенсии в Украине.