Морковь местами подорожала на 10 грн: почему цены не стоят на месте

Есть актуальные ценники в магазинах

Эксперты фиксируют серьезный рост цен на определенные продукты по сравнению с прошлыми годами. Большое подорожание испытала и морковь.

Повышение цен можно объяснить несколькими факторами. О них "Телеграфу" рассказала Татьяна Попович, руководитель отдела маркетинга оптового рынка сельскохозяйственной продукции "Шувар" во Львове.

По ее словам, цены на морковь начали расти из-за:

снижения объемов производства, на что в свою очередь повлияли погодные условия (засуха или избыточная влага) в большинстве регионов Украины;

роста затрат на производство и логистику. Во время военного положения и общей экономической среды цены на топливо, удобрения и другие расходы, необходимые для выращивания и транспортировки продуктов, выросли;

потери части площадей для выращивания;

превышения спроса над предложением, ведь на внутреннем рынке наблюдается дефицит.

Стоимость овощей в Украине

Попович говорит, что на оптовом рынке "Шувар" морковь стоит в среднем 16,5 гривны, что на 154% выше стоимости в такой же период в прошлом году, когда килограмм товара можно было купить за 6,5 гривен.

В то же время, согласно данным сайта "Минфин", сейчас в среднем морковь можно приобрести за 20,49 гривны 1 килограмм. Месяцем ранее она стоила 16,01 гривны, то есть на 4,48 гривны дешевле.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Украине почти вполовину подорожали баклажаны. Татьяна Попович, руководитель отдела маркетинга оптового рынка сельскохозяйственной продукции "Шувар" во Львове, объяснила, почему произошли такие изменения.