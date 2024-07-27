Гривна не сдается: официальный курс доллара от НБУ
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Национальная валюта держится
Ситуация на валютном рынке более-менее стабилизировалась. Доллар продолжает медленно падать.
Евро и другие иностранные валюты взяли курс на умеренный спад. "Телеграф" рассмотрел актуальный курс в Киеве.
На 27 июля Национальный банк Украины установил официальный курс валют следующим образом:
Доллар США (USD): 41,19 грн
Евро (EUR): 44,68 грн
Злотый (PLN): 10,39 грн
Канадский доллар (CAD): 29,76 грн
Швейцарский франк (CHF): 46,91 грн
Цена в обменниках
Средний курс между средней продажей и покупкой валют на наличном рынке Украины составляет:
Доллар США (USD): 41,44 грн
Евро (EUR): 45,07 грн
Злотый (PLN): 10,50 грн
Канадский доллар (CAD): 29,96 грн
Швейцарский франк (CHF): 46,91 грн
Курс в банках
Средний курс доллара и евро составляет 15-20 крупнейших банков Украины.
Доллар США (USD): покупка 41,03 грн — продажа 41,51 грн
Евро (EUR): покупка 44,49 грн — продажа 45,18 грн
Оптимальный курс (все предложения покупки и продажи на черном рынке) доллара упал еще на десяток копеек.
Покупка: 41,39 грн
Продажа: 41,50 грн
Ранее "Телеграф" писал, достигнет ли курс доллара отметки 50 гривен до конца года. Есть два фактора, которые будут влиять на ситуацию с показателями.