Гривна не сдается: официальный курс доллара от НБУ

Национальная валюта держится

Ситуация на валютном рынке более-менее стабилизировалась. Доллар продолжает медленно падать.

Евро и другие иностранные валюты взяли курс на умеренный спад. "Телеграф" рассмотрел актуальный курс в Киеве.

На 27 июля Национальный банк Украины установил официальный курс валют следующим образом:

Доллар США (USD): 41,19 грн

Евро (EUR): 44,68 грн

Злотый (PLN): 10,39 грн

Канадский доллар (CAD): 29,76 грн

Швейцарский франк (CHF): 46,91 грн

Цена в обменниках

Средний курс между средней продажей и покупкой валют на наличном рынке Украины составляет:

Доллар США (USD): 41,44 грн

Евро (EUR): 45,07 грн

Злотый (PLN): 10,50 грн

Канадский доллар (CAD): 29,96 грн

Швейцарский франк (CHF): 46,91 грн

Курс в банках

Средний курс доллара и евро составляет 15-20 крупнейших банков Украины.

Доллар США (USD): покупка 41,03 грн — продажа 41,51 грн

Евро (EUR): покупка 44,49 грн — продажа 45,18 грн

Оптимальный курс (все предложения покупки и продажи на черном рынке) доллара упал еще на десяток копеек.

Покупка: 41,39 грн

Продажа: 41,50 грн

Ранее "Телеграф" писал, достигнет ли курс доллара отметки 50 гривен до конца года. Есть два фактора, которые будут влиять на ситуацию с показателями.