В Украине подешевел чеснок: что будет с ценами в дальнейшем

Некоторые фермеры сократили производство

Цены на отечественные овощи в Украине постоянно колеблются, но чеснок в течение года, наоборот, подешевел. Местами разница между стоимостью составила 10 гривен.

Как сообщила Татьяна Попович, руководитель отдела маркетинга оптового рынка сельскохозяйственной продукции "Шувар" во Львове "Телеграфу", в течение этого сезона ценовые колебания на товар связаны с изменениями в урожайности, погодой, а также ростом затрат на выращивание и логистику.

По ее словам, пока предложения отечественного чеснока достаточно, но количество зависит от региона, ведь некоторые производители снизили площади для выращивания овоща. Причиной сокращения стали сложности с реализацией в предыдущие сезоны и высокие затраты на хранение.

"Доля импортного чеснока, по оценкам, может составлять от 20 до 40%, в зависимости от спроса и урожайности отечественного чеснока, а также от поставок из основных стран-экспортеров, таких, как Китай или Испания", — отметила Попович.

Согласно ее прогнозу, до конца 2024 года цены на чеснок могут колебаться и есть вероятность удорожания, если снизится урожайность или увеличится импорт из-за уменьшения предложения на украинском рынке.

Цены на чеснок в магазинах

Стоимость чеснока на оптовом львовском рынке "Шувар" в среднем составляет 105 гривен. В прошлом году цена зафиксировалась около 115 гривен, то есть была выше на 8,7%.

Согласно данным "Минфина", средняя стоимость 1 кг чеснока в октябре в магазинах составляет 168,33 гривны. В сентябре он стоил 168,65 грн. За месяц цена почти не изменилась.

В то же время чеснок молодой 1 кг сейчас можно купить за 173,40 гривны. Месяцем ранее цена была 159,47 гривны, то есть на 13,93 ниже.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что шампиньоны в Украине выросли в цене. Местами стоимость составляет почти 180 гривен.