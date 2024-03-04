Не 1000 гривен: в НБУ рассказали, какие банкноты подделывают чаще всего и как распознать фальшивку

Чаще всего подрабатывают банкноты старого образца

По результатам 2023 года в Украине остается низким уровень подделки банкнот национальной валюты. Он даже несколько сократился.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка со ссылкой на мониторинг состояния изъятия из обращения банкнот национальной валюты в Украине за 2023 год. Так, по итогам прошлого года на 1 млн штук настоящих банкнот гривны приходилось около 2,1 поддельных банкнот (по итогам 2022 года – около 2,2 банкнот).

В НБУ отметили, что согласно информации Европейского центрального банка, этот показатель в странах Европейского Союза в 2023 году почти в восемь раз выше. Он составил около 16 банкнот евро (по итогам 2022 года – 13 банкнот).

По данным регулятора, чаще всего в 2023 году подрабатывали банкноты старого образца, в частности большинство (93%) изъятых из оборота подделок приходилось на банкноты трех номиналов:

200 грн (61% от общего количества изъятых подделок и 41% от их общей суммы);

500 грн (24% и 41% соответственно);

100 грн (8% и 3% соответственно).

Другие изъятые из обращения поддельные банкноты гривни составляли всего 7%. Как следствие, по результатам мониторинга 2023 подделки банкнот, гривни нового образца составляют лишь 18% от общего количества подделок, изъятых в банковской системе Украины. Соответственно, на 1 млн настоящих банкнот гривни нового образца количество поддельных составляло всего 0,4 банкноты. Это обусловлено усиленной системой защиты, которую имеют банкноты национальной валюты нового поколения, в том числе высоких номиналов 100, 200, 500 и 1000 гривен, которые Национальный банк ввел в обращение в 2015-2020 годах. Для защиты этих банкнот, которые чаще всего привлекают внимание злоумышленников, применены инновационные оптически-сменные элементы защиты: гражданам их легко проверить, а злоумышленникам очень сложно воспроизвести.

Как проверить подлинность банкнот гривны?

НБУ отмечает, что в основном изъятые из обращения поддельные банкноты национальной валюты имели низкое качество и рассчитаны на невнимательность граждан и кассовых работников торговых заведений. Знание элементов защиты банкнот гривни и их проверка при расчетах минимизируют риски получения подделок. Имеющиеся на банкнотах гривни элементы защиты позволяют гарантированно выявлять поддельные денежные знаки во время их внимательного визуального и тактильного контроля без применения специального оборудования. Да, подлинность банкноты проверяется следующим образом:

на ощупь – проверяется банкнотная бумага и рельефность отдельных изображений с лицевой стороны банкноты, что обеспечивается специальным видом печати; против света визуально проверяются:

наличие водяных знаков (многотоновый водяной знак – изображение портрета, повторяющего портрет, отпечатанный на лицевой стороне банкноты, и светлый элемент водяного знака – изображение цифрового обозначения номинала или графического знака национальной денежной единицы Украины – гривни);

наличие сквозного элемента (совмещенное изображение) – фрагментарное изображение цифрового обозначения номинала, выполненного с лицевой и оборотной сторон, приобретает целостный вид без разрывов и смещений при рассмотрении банкноты против света;

наличие полностью погруженной в толщу бумаги защитной ленты, на которой с помощью увеличительного стекла при рассмотрении банкноты против света можно увидеть в прямом и перевернутом виде изображения цифрового обозначения номинала, надписи "ГРН" и изображения малого Государственного Герба Украины (трезубца);

3. изменяя угол наклона банкноты визуально проверяются:

изображения, выполненные оптически-сменными красками, изменяющими цвет при рассмотрении банкноты под разными углами зрения (на банкнотах средних и высоких номиналов образца 2003-2007 годов и новых банкнотах номиналами 20 гривен образца 2018 года и 50 гривен образца 2019 года) эффект постепенного перехода одного цвета в другой (элемент SPARK содержится на банкнотах номиналами 100, 200, 500 и 1000 гривен образца 2014-2019 годов);

"оконная" (частично введена в толщу бумаги) полимерная защитная лента соответствующего цвета (на банкнотах номиналом 100 гривен образца 2014 года коричневого цвета, 200 гривен образца 2019 года – синего, номиналом 500 гривен образца 2010г. года – пурпурного), содержащий изображение цифрового обозначения номинала банкноты и графического знака гривны (в банкнот номиналом 100–500 грн), изображения малого Государственного Герба Украины (в банкноты 1000 грн). При изменении угла наклона банкнот наблюдается ярко выраженный кинетический эффект изменения направления движения фоновых изображений ленты;

латентное изображение цифрового обозначения номинала, видимое при рассмотрении банкноты на уровне глаз против света под острым углом (темное на светлом фоне при рассмотрении банкноты с длинной стороны, светлом и темном фоне – с короткой стороны).

Кроме того, по данным регулятора, уровень подделки банкнот иностранной валюты в прошлом году также был низким. За 2023 год банки и финансовые учреждения по всей Украине изъяли из обращения менее семисот поддельных банкнот иностранной валюты (в 2022 году – около шестисот). Среди изъятых в 2023 году поддельных банкнот иностранной валюты преобладали доллары США – 97% от общего количества всех изъятых поддельных банкнот иностранной валюты. На банкноты евро в прошлом году приходилось только 3% изъятых поддельных банкнот иностранной валюты. Чаще всего злоумышленники подделывали иностранные банкноты таких номиналов:

100 и 50 долларов США (92% и 7% от общего количества изъятых поддельных долларов США);

50 и 200 евро (39% и 30% от общего количества изъятых поддельных евро).

Напомним, член Совета Национального банка Украины Василий Фурман заявил, что украинцы, получающие заработную плату "в конвертах", в будущем могут столкнуться с рядом проблем. В частности, скудной пенсией и невозможностью купить имущество.