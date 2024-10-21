Мэр Краматорска Александр Гончаренко записал на родителей имущества почти на 2 млн долларов — расследование

Родители городского головы Краматорска и главы Краматорской городской военной администрации Александра Гончаренко владеют сотнями гектаров земли, десятками квартир и домов, а также рядом нежилых помещений в Донецкой области и Ужгороде на сумму почти 2 млн долларов. Об этом идет речь в расследовании проекта BlackBox OSINT.

Журналисты обнаружили, что на Нину Гончаренко, мать мэра Краматорска, записано 53 объекта недвижимости, а на его отца Василия Гончаренко — еще 38. Это сразу 65 земельных участков в Донецкой и Закарпатской областях общей площадью 280 гектаров. Последние 16 участков площадью 26,5 гектара Василий Гончаренко приобрел в 2024 году, потратив на них не менее 29 тысяч долларов.

Среди семи квартир, обнаруженных в собственности родителей краматорского руководителя, две были приобретены уже во время полномасштабного вторжения РФ в Украину. В 2022 году на Нину Гончаренко была оформлена квартира площадью 70 квадратных метров в киевском элитном ЖК "Панорама на Печерске", стоимость которой примерно 240 тысяч долларов. Василий Гончаренко в 2023 году приобрел квартиру площадью 67,1 квадратного метра в ЖК "Америка" во Львове, цена которой — не менее 133 тысяч долларов.

Кроме того, родители мэра Краматорска имеют в собственности сразу 11 домов в Донецкой области. Также среди их имущества несколько больших нежилых помещений. Последние приобретены ими в 2023 году в Ужгороде. Это помещение площадью более 700 квадратных метров в здании в центре города на улице Минайская, 16, вместе с помещением ресторана, которые Нина и Василий Гончаренко приобрели, купив ООО "Офис Центр 2" примерно за 700 тысяч долларов.

Как говорится в публикации, сам Александр Гончаренко за 5 млн 766 тысяч гривен купил квартиру площадью 90 квадратных метров в одном из самых дорогих столичных ЖК "Бульвар Фонтанов", а его жена Кристина Гончаренко с дочерью с 2022 года живут в Париже, где, судя по ее странице в Instagram, ведет роскошный образ жизни, путешествует по дорогим отелям во Франции и покупает себе люксовую брендовую одежду и обувь.

Одним из возможных источников неофициальных доходов семьи главы Краматорской MBA авторы расследования считают заработок на тендерах. В 2023 году брат Александра Гончаренко Сергей Гончаренко занимал должность директора Департамента жилищно-коммунального хозяйства Донецкой ОВА, когда подписал 5 соглашений на общую сумму более 400 млн грн с неизвестной частной фирмой "Поли" на выполнение работ по восстановлению водо- и теплоснабжения в прифронтовых городах Селидово, Мирноград и Святогорск.

Фирма получила эти подряды на неконкурентных торгах. Из-за отсутствия опыта выполнения таких работ и финансовой отчетности, заявку этой фирмы тендерный комитет должен был отклонить, но ЧП "Поли" получала "зеленый свет" от Сергея Гончаренко на всех этапах: от выигрыша тендеров до регулярного переноса сроков выполнения работ, которые фирма постоянно проваливала. К слову, в Селидово, которое сегодня уже окружено российскими войсками, водоснабжение так и не было восстановлено, но при этом Донецкая ОВА в нарушение условий договора выплатила ЧП "Поли" 100 млн грн аванса, с которыми фирма исчезла: весной 2024 года она сменила адрес регистрации, владельца и директора, а также вид деятельности, в результате чего аудиторы Государственной аудиторской службы не могут теперь найти предприятие.

В это же время Сергей Гончаренко уволился с занимаемой должности и переехал в Ужгород, где купил автомобиль Toyota Camry 2022 года выпуска, цена которого составляет 42 тысячи долларов. Кроме того, он был замечен за рулем Mercedes-Benz GLE 300D Coupe 2024 года выпуска за 133 тысячи долларов, который оформлен на Веру Куколь, родную сестру его жены.