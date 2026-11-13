Час езды до границы: украинка рассказала, за сколько продала старый дом (видео)

Владелица долго колебалась, продавать ли унаследованное хозяйство

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Украинка оценила унаследованный дом в селе Верхние Становцы Черновицкой области в 8500 долларов (примерно 386 561 грн). Дом расположен среди гор и лесов, а дорога до границы с Румынией занимает примерно час.

Владелица показала, что входит в стоимость недвижимости, какие условия есть в доме и чем примечательно само село. В видео, записанном еще во время подготовки к сделке, она объяснила, как определила цену, и показала преимущества и недостатки хозяйства.

Почему дом оценили в 8 500 долларов

Сумму владелица определила после заказанной оценки недвижимости. Именно такой ориентир она выбрала для продажи, хотя для реального покупателя была готова к разумному торгу.

"Я не стала придумывать какие-то космические суммы. Заказала оценку, и дом оценили в 8,5 тысячи долларов. Поэтому я и решила продавать его именно за 8,5 тысячи долларов", – рассказала владелица дома.

Много лет без ухода сказались на состоянии унаследованной недвижимости

Что есть в доме и во дворе

Деревянный дом построили в 1950-х годах. Внутри – две комнаты, коридор и санузел. К дому подведены электричество, газ и вода, установлен бойлер. В каждой комнате есть конвектор, а в одной сохранилась действующая печь.

Многолетнее отсутствие ухода сказалось на состоянии унаследованной недвижимости

Во дворе стоит отдельная кирпичная кухня, где также есть газ и печь. К хозяйству относятся сарай и подсобные помещения.

В то же время владелица признает: в доме много лет никто не жил. Длительное отсутствие ухода сказалось на его состоянии – это женщина назвала среди недостатков недвижимости.

В деревянном доме обустроили санузел с душевой панелью

Состояние двора – одна из деталей, которые стоит учитывать при продаже хозяйства

В комнате дома установили конвектор

Лес рядом, пруд внизу участка и маршрутки до Черновцов

Самой большой ценностью хозяйства женщина считает его расположение. Отсюда открываются виды на горы и леса, а до соснового и букового леса можно дойти пешком.

"И самая большая ценность этого хозяйства – это его расположение. Виды на горы и леса. В пешей доступности сосновый и буковый лес. А внизу участка небольшой пруд", – объяснила владелица дома.

Отдельного внимания заслуживает территория возле дома. Позади жилища растет фруктовый сад с яблонями, грушами и вишнями. Есть здесь и огород, причем не один.

Общая площадь земли составляет 59 соток: 25 соток отведено под строительство, еще 34 сотки занимают огороды.

Владелица считает расположение хозяйства его самой большой ценностью

Недвижимость расположена в Верхних Становцах Черновицкой области. Это село примерно на 1,5 тысячи жителей, где есть школа, детский сад, амбулатория, магазины, отделения "Новой почты" и "Укрпочты".

Отсюда регулярно ходят маршрутки до Черновцов, а в населенном пункте доступен скоростной интернет. Дом стоит на центральной улице, поэтому зимой дорогу очищают от снега.

Отдельная особенность локации – близость к Румынии. По словам владелицы, на автомобиле до украинско-румынской границы можно добраться примерно за час.

Близость к границе с Румынией – одна из особенностей расположения хозяйства

Как сообщал "Телеграф", украинка вместе с мужем приобрела сельский дом за 5 500 долларов.