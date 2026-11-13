Не покупайте "антидождь" для авто: какой овощ справится лучше химии

Для обработки стекла не готовят смесь, а в конце используют воду

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Даже хорошие дворники оставляют разводы на стекле, особенно когда в воздухе есть пыль и пыльца. Поэтому способы улучшить обзор в дождь привлекают внимание водителей – в том числе простые домашние приемы.

В Instagram-аккаунте @tanya_with_3kids показали, как мужчина натирает лобовое стекло половинкой сырой картофелины, а затем смывает водой. Автор публикации рассказала, что узнала об этом способе от мужа и удивилась результату.

"Мой муж показал мне это, и я была в шоке от того, что это действительно сработало!", – написала автор аккаунта @tanya_with_3kids.

Как обрабатывают лобовое стекло картофелиной

Идея приема – получить водоотталкивающий эффект без специального состава. Обычные средства от дождя создают на стекле гидрофобный барьер, объясняет Auto Express. Картофель в ролике используют с той же целью.

Последовательность простая: сырой клубень разрезают пополам, прикладывают срезом к лобовому стеклу и проводят мякотью по поверхности. Затем обработанный участок поливают водой. Готовить раствор или смешивать картофель с другими ингредиентами для этого приема не требуется.

Похожую демонстрацию Daily Dot описывает на примере видео TikTok-аккаунта @nd_home.hacks. В нем половинкой картофелины натирают стекло, уже покрытое каплями, после чего снова льют воду. Она уходит с обработанного участка – именно так на записи демонстрируют предполагаемый эффект.

Объяснение связывают с крахмальной пленкой, которая остается после контакта мякоти со стеклом. Daily Dot приводит слова MotorMatch о том, как, согласно этому объяснению, должен действовать такой слой.

Поливание водой – заключительный этап приема, который показывают в коротких видео. Источник: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Что говорят о крахмальной пленке и надежности метода

"Крахмал образует защитную пленку, которая не дает влаге удерживаться на поверхности, поэтому ночью иней будет оседать не так легко, а в дождливую или влажную погоду вероятность образования конденсата снизится", – объясняет MotorMatch, чьи слова приводит Daily Dot.

Отдельный вопрос – чистота поверхности после нанесения любых составов. Volkswagen в техническом бюллетене от 22 июля 2015 года предупреждает, что накопившаяся грязь, остатки чистящих средств и других покрытий способны ухудшать работу стеклоочистителей. Среди проявлений компания называет разводы, размазывание воды, шум и скачки щеток по стеклу.

Volkswagen предупреждает: загрязнения и остатки составов на стекле способны мешать работе дворников. Источник: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Как сообщал "Телеграф", в отдельных регионах Украины 13–14 ноября ожидается потепление до +18 градусов, после которого с 15 ноября погода изменится в прогнозе погоды. Это лишь погодный контекст для темы обработки автомобильного стекла: источник не проверяет эффективность картофельного способа.