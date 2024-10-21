Мер Краматорська Олександр Гончаренко записав на батьків майна на майже 2 млн доларів — розслідування

Батьки міського голови Краматорська та голови Краматорської міської військової адміністрації Олександра Гончаренко володіють сотнями гектарів землі, десятками квартир та будинків, а також рядом нежитлових приміщень на Донеччині та в Ужгороді на суму майже 2 млн доларів. Про це йдеться в розслідуванні проєкту BlackBox OSINT.

Журналісти виявили, що на Ніну Гончаренко, мати мера Краматорська, записано 53 об’єкти нерухомості, а на його батька Василя Гончаренка — ще 38. Це — одразу 65 земельних ділянок в Донецькій та Закарпатській областях загальною площею 280 гектарів. Останні 16 ділянок площею 26,5 гектара Василь Гончаренко придбав у 2024 році, витративши на них не менше 29 тисяч доларів.

Серед семи квартир, виявлених у власності батьків краматорського очільника, дві були придбані вже під час повномасштабного вторгнення РФ в Україну. У 2022 році на Ніну Гончаренко була оформлена квартира площею 70 квадратних метрів в київському елітному ЖК "Панорама на Печерську", вартість якої — приблизно 240 тисяч доларів. Василь Гончаренко у 2023 році придбав квартиру площею 67,1 квадратного метра у ЖК "Америка" у Львові, ціна якої — не менше 133 тисяч доларів.

Окрім того, батьки мера Краматорська мають у власності одразу 11 будинків у Донецькій області. Також серед їхнього майна — декілька великих нежитлових приміщень. Останні придбані ними у 2023 році в Ужгороді. Це приміщення площею понад 700 квадратних метрів в будівлі в центрі міста на вулиці Минайська, 16 разом з приміщенням ресторану, які Ніна та Василь Гончаренко придбали, купивши ТОВ "Офіс Центр 2" приблизно за 700 тисяч доларів.

Як йдеться в публікації, сам Олександр Гончаренко за 5 млн 766 тисяч гривень придбав квартиру площею 90 квадратних метрів в одному з найдорожчих столичних ЖК "Бульвар Фонтанів", а його дружина Христина Гончаренко з донькою з 2022 року живуть у Парижі, де, судячи з її сторінки в Instagram, веде розкішний образ життя, подорожує дорогими готелями у Франції та купує собі люксовий брендовий одяг та взуття.

Одним з можливих джерел неофіційних доходів родини голови Краматорської МВА автори розслідування вважають заробіток на тендерах. У 2023 році брат Олександра Гончаренко Сергій Гончаренко обіймав посаду директора Департаменту житлово-комунального господарства Донецької ОВА, коли підписав 5 угод на загальну суму понад 400 млн грн з невідомою приватною фірмою "Полі" на виконання робіт з відновлення водо- та теплопостачання в прифронтових містах Селидове, Мирноград та Святогірськ.

Фірма отримала ці підряди на неконкурентних торгах. Через відсутність досвіду виконання таких робіт та фінансової звітності, заявку цієї фірми тендерний комітет мав би відхилити, але ПП "Полі" отримувала "зелене світло" від Сергія Гончаренка на всіх етапах: від виграшу тендерів до регулярного перенесення строків виконання робіт, які фірма постійно провалювала. Щобільше, в Селидовому, яке сьогодні вже оточене російськими військами, водопостачання так і не було поновлене, але при цьому Донецька ОВА в порушення умов договору виплатила ПП "Полі" 100 млн грн авансу, з якими фірма зникла: навесні 2024 року вона змінила адресу реєстрації, власника та директора, а також вид діяльності, через що аудитори Державної аудиторської служби не можуть тепер знайти підприємство.

Водночас Сергій Гончаренко звільнився з займаної посади та переїхав в Ужгород, де купив автомобіль Toyota Camry 2022 року випуску, ціна якого сягає 42 тисяч доларів. Крім того, він був помічений за кермом Mercedes-Benz GLE 300D Coupe 2024 року випуску за 133 тисяч доларів, який оформлений на Віру Куколь, рідну сестру його дружини.