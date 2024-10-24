Чего ждать от курса доллара в Украине до конца рабочей недели

Появился актуальный прогноз

На украинском рынке ожидается увеличение предложения американской валюты. Эксперт поделился прогнозом по курсу доллара до конца текущей недели.

По словам аналитика Алексея Козырева, показатели в банках будут находиться в пределах от 40,80 до 41,70 гривны, а в обменниках финкомпаний — от 41,05 до 41,65 гривны. Об этом идет речь на сайте Минфин.

"Большинство обменников финкомпаний и банков будут выставлять спред по доллару в пределах от 15 до 25 копеек, а за евро — в пределах от 20 до 30 копеек ", — отметил он.

В то же время, как говорит аналитик, на межбанке курс доллара будет колебаться от 41,05 до 41,50 гривны.

Козырев также ожидает увеличения предложения американской валюты на рынке, однако общий спрос на валюту все равно будет превышать. Дефицит будет закрываться Нацбанком посредством интервенций (Ред. Валютная интервенция — значительное разовое целенаправленное влияние Национального банка на валютный рынок и валютный курс, осуществляемый путем продажи или закупки крупных партий иностранной валюты).

Курс доллара в Украине на 24 октября

По данным портала Минфин, в четверг, 24 октября, средний курс доллара в украинских банках составляет 41,10 грн (покупка) и 41,55 (продажа). Наличный курс — 41,46 (покупка) и 41,52 (продажа). В то же время, официальный курс Национального банка Украины составляет 41,2739 грн.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, каким ожидается курс доллара в конце осени в Украине.