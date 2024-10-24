Зимой в Украине будет дорожать мясо — местами цена вырастет до 15%

Эксперты поделились прогнозом

Цены на популярные виды мяса в Украине зимой поползут вверх. Наибольшее удорожание произойдет на курятину и свинину.

Причинами роста ценников является повышение затрат на выращивание животных, в частности, подорожание кормов, энергии и обслуживания помещения, а также достаточно высокий спрос, ведь курятина остается более доступной альтернативой другим видам мяса. Об этом "Телеграфу" сообщила руководитель отдела маркетинга оптового рынка сельскохозяйственной продукции "Шувар" во Львове Татьяна Попович.

По ее словам, положительная тенденция может сохраняться в дальнейшем и достигнуть 10-15% зимой, если затраты на производство будут расти. В то же время, если после холодного времени года стабилизируется спрос и предложение, то цены, вероятно, зафиксируются на более-менее одном уровне.

Кроме того, аналитик Максим Гопка, как передает ТСН, имеет такое же мнение.

Он прогнозирует, что в ближайшие месяцы произойдет удорожание курятины на 5-8%, свинины на 10-15%, а говядины — на 8%.

Среди причин, по которым цены поползут вверх — рост стоимости кормов, энергоносителей и повышения налогов.

Цены на курятину в Украине.

Стоимость курятины на оптовом рынке "Шувар" в настоящее время остается относительно стабильной. Средняя стоимость куриной тушки бройлера в настоящее время составляет 78 грн/кг, что даже на 8,2% дешевле 85 грн/кг в аналогичный период прошлого года. Филе куриное стоит в среднем 150 грн/кг (в прошлом году было 147,5 грн/кг), куриное бедро 123,5 грн/кг (в прошлом году было 127,5 грн/кг).

В то же время, согласно данным Минфин, сейчас тушка курятины в среднем стоит 85,60 гривны, а в сентябре стоимость была ниже на 1,39 гривны — 84,21 гривны. А курятину от "Епикура" можно приобрести в среднем за 96,90 гривны. В прошлом месяце ценник был выше на 3,5 гривны, то есть составлял 100,40 гривен

Филе куриное сейчас стоит в среднем 171,0 грн, но в сентябре оно было дешевле на 3,64 грн, то есть 167,36 грн. В то же время филе от "Наша ряба" продается за 191,70 гривны. Месяц назад ценник составлял 192,50 гривны, то есть был выше на 0,8 гривны.

Кроме того, на бедро сейчас средний ценник составляет 99,50 гривны, а в сентябре был 105,44 гривны. За месяц оно подешевело на 5,94 гривны. А бедро от "Наша ряба" сейчас можно купить за 140,89 гривны, но в сентябре стоимость была ниже на 6,21 гривны, то есть составила 134,68 гривны.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Украине подскочили цены на популярный продукт. Татьяна Попович, руководитель отдела маркетинга оптового рынка сельскохозяйственной продукции "Шувар" во Львове, рассказала, чего ждать дальше.