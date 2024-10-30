Денежное обеспечение военных могут задержать: причины

Начисление выплат производится в два этапа

Военные в Украине продолжают получать ежемесячные выплаты, предусмотренные денежным обеспечением. Однако есть ситуации, когда эти суммы могут не начислиться.

Условия и размер денежного обеспечения военного регулируется законом "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей". Согласно ему, военные не заключают трудовой кверху, как гражданские, информируют в "24 Канале".

В 2024 году минимальная заработная плата бойцов начисляется следующим образом:

солдаты — 20 100 гривен;

срочники — 6 000 гривен;

курсанты военных вузов – 2 350 гривен;

инструкторы – от 15 000 до 30 000 гривен.

К их выплатам также могут причислить надбавки — за особые условия прохождения службы, режим секретности, ученую или научную степень, почетное или спортивное звание.

В какой срок должна производиться выплата

Заработная плата осуществляется военным в два этапа:

первый этап – аванс, который поступает с 5 по 15 число текущего месяца;

второй этап – основная сумма, выплачиваемая с 25 числа до начала следующего месяца.

Военные могут не получить свои выплаты из-за отсутствия средств в бюджете или ненадлежаще сформированных запросов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как военным получить выплату оздоровительных.