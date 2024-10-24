Военные могут получить выплату оздоровительных: какая сумма

Военный должен написать рапорт

Военные, служащие в ВСУ, имеют право на выплату оздоровительных. Их могут насчитать даже если боец не уходит в ежегодный отпуск.

Согласно данным Министерства обороны Украины, ее получат лица офицерского состава, рядового, сержантского и старшинского состава, проходящие военную службу по контракту. Сумма денежной помощи для оздоровления зависит от размера денежного обеспечения военного.

Ее начисление производится один раз в год независимо от того, выходит ли военный в ежегодный отпуск по их обращению, то есть рапортом, в течение текущего года на основании приказа командира части.

В то же время размер такой выплаты рассчитывается в зависимости от:

должностного оклада;

оклада по воинскому званию;

ежемесячных дополнительных видов денежного обеспечения военного.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, на какую компенсацию может рассчитывать военный во время съема жилья. В зависимости от количества лиц в семье бойца сумма выплаты может увеличиться в полтора раза.