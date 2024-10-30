Чому виплати військовим у 2025 році стануть меншими, ніж зараз

Народний депутат пояснив причину, через яку у 2025 році не підвищуватимуть виплати військовим

В Україні військовим не підвищуватимуть грошові виплати наступного 2025 року через інфляцію та зростання споживчих цін.

Про це в ефірі "Новини Live" заявив народний депутат України від Всеукраїнського об’єднання "Батьківщина" Михайло Цимбалюк. Він зазначив, що сьогодні військовослужбовець отримує 22 тисячі гривень.

Натомість у Верховній Раді працюють над тим, щоб знайти додаткове фінансування на виплати військовим.

Нардеп вважає, що виплати військовим мають йти з грошей українських платників податків.

"З урахуванням інфляції та зростання споживчих цін, наступного року військові отримуватимуть менше, ніж цього року. Це неприпустимо, і про це ми говоримо, щоб знайти додаткові фінансування. Коли ми говоримо про військових, то їх мають сплачувати лише українські платники податків. Коли говоримо про інші речі, то це завдяки нашим міжнародним партнерам, і ми не перестаємо їм дякувати", — заявив народний депутат України.

Нагадаємо, у 2024 році мінімальна заробітна плата бійців нараховується таким чином:

солдати – 20 100 гривень;

строковики – 6 000 гривень;

курсанти військових вишів – 2 350 гривень;

інструктори – від 15000 до 30000 гривень.

Раніше "Телеграф" писав про те, як військовим отримати виплату оздоровчих.