Такого еще не было: Bitcoin снова рекордно взлетел в цене

Криптовалюта продержалась на такой отметке некоторое время

Bitcoin впервые в истории достиг 80 тысяч долларов. Криптовалюта начала заметно дорожать после победы республиканца Дональда Трампа на президентских выборах в Соединенных Штатах Америки.

Такая информация появилась на сайте крупнейшей криптовалютной биржи по объему торговли Binance. Там указали, что по состоянию на 10 ноября текущего года, цена биткоина превысила отметку в 80 тысяч долларов.

По состоянию на момент написания материала, установленная стоимость указана в размере 79,3 тысячи долларов.

Стоит отметить, что стоимость биткоина перевалила за отметку в 75 тысячи долларов 6 ноября. Обновление рекорда тогда связывали с реагированием рынка на президентские выборы в США. Затем 8 ноября уже Bitcoin достиг 77 тысяч долларов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Украине планируют легализовать криптовалюту. Это может произойти уже в первой половине 2025 года. Как сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, Национальный банк Украины уже до конца 2024 года доработает соответствующий законопроект.