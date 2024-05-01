"Опасный хомяк", или Hamster Kombat: что не так с игрой, заманившей почти миллион украинцев

Очередная махинация с криптовалютой и возможные связи с масштабной российской операцией

Интернет-игра Hamster Kombat в Telegram, на которую подсели около 840 тысяч украинцев, обещает не просто повторить успех Notcoin, но даже превзойти его. Простая программа внутри мессенджера смогла собрать более 10 млн пользователей всего за несколько дней своего существования. Она имела все шансы на успех, пока не стало известно о ее сомнительном происхождении.

"Телеграф" рассказывает как разработчики пытаются это замаскировать, какие украинские блоггеры рекламировали Hamster Kombat и есть ли хотя бы теоретические шансы вывести из игры реальные средства.

Плагиат или просто копия?

Как отмечают в комментарии "Телеграфа" эксперты по вопросам криптовалюты компании Lwallet, сама идея игры полностью заимствована из подобного проекта Notcoin, где также нужно было "топать" (от английского слова tap — нажимать, касаться, ударять. — Ред .) для получения виртуальных монеток. Такие игры обычно эксплуатируют эффект новизны и привлекательность быстрого заработка, но есть ли у них реальный потенциал вопрос открытый.

Разработчики анонсировали, что в июле вроде бы появится настоящая криптовалюта, а чуть позже состоится ее листинг на биржах, и все смогут вывести свои вроде бы "заработанные" средства. Однако логика подсказывает, что курс этой криптовалюты будет практически нулевым. Масштабная девальвация происходит на виду.

— Успех Hamster Kombat (на украинском можно перевести как "Хомячий бой" — Ред.), как и любого другого криптпроекта, во многом зависит от опыта и репутации команды разработчиков. А информации о команде мало, кроме того, что они родом из России. Учитывая все риски, максимальную потенциальную прибыль от этой игры можно оценить в 100 долларов США, не исключая и полную потерю средств, — говорят специалисты по цифровым валютам.

По их словам, украинским пользователям следует относиться к подобным играм и приложениям со скептицизмом. Особенно, если они имеют связь с Россией или русскоязычными сообществами.

— Можно было бы предположить, что домен зарегистрирован на сервисе nic.ru по выгодной цене, но в разделе "Registrant Contact Information" указан "State/Province: Moscow", что однозначно подтверждает связь проекта с физическим или юридическим лицом с РФ, поскольку эту информацию заполняет вручную регистратор домена, — говорят они.

Разработчики заметают следы

Несмотря на невинное название, Hamster Kombat имеет выразительные связи с Россией. Эксперты Института исследования кибервойны в комментарии "Телеграфу" подтвердили, что игра разработана российскими программистами и сейчас работает на российских IP-адресах.

В частности, Hamster Kombat зарегистрирован в Ru-Center Group – одном из крупнейших российских регистраторов доменных имен и хостинг-провайдеров. В другой регистрации о регистранте или администраторе указана Москва.

Скриншоты предоставлены Институтом исследования кибервойны

— Разработчики игры в марте 2024 развернули инфраструктуру на серверах в РФ, включая NS и электронную почту. А уже после 24 мая 2024 года (очевидно после начала огласки о происхождении игры и возможных угрозах) разработчики начали скрывать следы за Cloudflare. Следует подчеркнуть, что компания Cloudflare имеет дата-центр в России и не прекращает предоставление услуг там, — говорят эксперты по кибербезопасности.

Скриншоты предоставлены Институтом исследования кибервойны

Кроме того, в открытом репозитории игры на GitHub присутствуют инструкции на русском языке, что свидетельствует об ориентации на русскоязычную аудиторию. А активную роль в продвижении игры сыграл Никита Ануфриев – маркетинговый советник, ведущий популярный русскоязычный криптоканал на YouTube.

Среди тех, кто активно рекламировал и снимал обзоры игры, было и много украинских блогеров. В частности, каналы CryptoKyiv, MatRich, Гетьман (Александр Гетьманчук), Арсений Бадюк и другие. Они делились впечатлениями и призывали присоединиться к "легкому" заработку.

Под угрозой личные данные

Одним из ключевых аспектов, вызывающих беспокойство экспертов, является потенциальный сбор персональных данных пользователей Hamster Kombat. Для создания аккаунта в игре необходимо пройти авторизацию, предусматривающую предоставление личных данных. По меньшей мере, это имя, электронный адрес, номер телефона и т.д.

Согласно федеральному закону №242-ФЗ, компании обязаны хранить персональные данные граждан России на серверах, расположенных на территории РФ. Более того, они должны предоставлять эти данные правоохранительным органам по их требованию в соответствии с законами "Об информации, информационных технологиях и защите информации" и "Пакета Яровой".

Поэтому персональные данные украинских игроков вполне могут попасть в руки российских спецслужб и использоваться в будущих информационных операциях или для других противоправных целей.

Крипто-волна TON и обход санкций

Важно то, что Hamster Kombat использует инфраструктуру TON — блокчейн-проекта Telegram, запрещенного SEC (Комиссия по ценным бумагам США — Ред.) из-за больших рисков для национальной безопасности США.

Активная кампания по продвижению TON может иметь целью привлечь как можно больше пользователей к их криптовалюте, что в будущем позволит России обходить международные санкции.

Удастся ли разработчикам получить желаемое и в каком объеме — вопрос времени. Однако украинским пользователям уже сейчас следует задуматься о рисках участия в подобных проектах с сомнительными перспективами.

Как рассказывал "Телеграф" ранее, в январе тренды украинского YouTube заполонил российский анимационный трэш-сериал "Скибиди-туалеты". Он быстро распространился среди украинских школьников и, по всей вероятности, использовался российскими спецслужбами.