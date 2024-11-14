Доллар может подорожать выше 42 — Нацбанк собирается ослабить гривну

Гривна будет обесцениваться, но в какой момент, объяснил аналитик

На валютном рынке в Украине происходят ежедневные колебания, но в последнее время доллар заметно укрепился. Нацбанк пытается держать гривну с помощью резервов, но на нее оказывает давление инфляция.

Как говорит финансовый аналитик Андрей Шевчишин, передает ТСН, на межбанке Украины показатели американской валюты все больше приближаются к 41,50 гривны, то есть торговой границе и доллар готов все дальше дорожать.

В свою очередь Национальный банк ухудшил прогноз по инфляции в 2024 году — с 8,5% до 9,7%. Чтобы ее немного остановить, регулятор пытается держать гривну, продавая резервы. Однако есть еще другой вариант развития событий на рынке.

"Если ослабить гривну, это сохранит резервы, но даст импульс росту цен. Выбор сложный, сигналом к выходу из текущего коридора будет закрытие межбанка выше 41,50 грн/доллар. Очевидно, что наличная гривна также скоро начнет дорожать", — объясняет он.

Он прогнозирует, что это, вероятно, не произойдет на этой неделе. Нацбанк будет постепенно ослаблять гривну и на конец текущего года курс доллара может вырасти до 42,75 гривны. И это, по словам Шевчишина, "умеренный сценарий".

Курс доллара в Украине по состоянию на 14 ноября

По данным портала "Минфин", в четверг, 14 ноября, средний курс доллара в украинских банках составляет 41,20 грн (покупка) и 41,70 (продажа). Наличный курс — 41,60 (покупка) и 41,67 (продажа). В то же время, официальный курс Национального банка Украины составляет 41,3413 грн.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, повлияет ли "черная пятница" на курс доллара в Украине.