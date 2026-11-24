Во Львове в одном из магазинов конфеты уже разобрали

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Популярные конфеты "Монблан" от Roshen можно приобрести со значительной скидкой. Акционная цена позволяет сэкономить более 300 гривен на каждом килограмме сладостей.

О выгодном предложении и ажиотаже вокруг конфет покупатели рассказывают в Threads. В частности, пользовательница @snicchh поделилась, что утром перед работой застала в магазине настоящую толпу: люди толкались и пытались пройти друг перед другом.

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Другая пользовательница Threads, @tannikq, сообщила, что конфеты привезли в магазин Roshen на улице Владимира Великого во Львове, однако позже их уже раскупили. Однако, вероятно, акция действует во всей сети и во всех городах.

Килограмм конфет "Монблан" по акции стоит 398,14 грн вместо 698,50 грн. Таким образом, экономия составляет 300,36 грн на каждом килограмме.

Покупатели в Threads рассказывают о толпе и быстрой распродаже конфет

Ранее "Телеграф" рассказывал о приятной скидке на популярные конфеты Roshen, благодаря которой килограмм сладостей можно было купить на 145 гривен дешевле.