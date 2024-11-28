В декабре некоторые пенсионеры получат повышенные выплаты: при каких условиях
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Какова максимальная сумма доплаты
Пожилым лицам в Украине предусмотрены дополнительные выплаты к ежемесячным пенсиям. Одна из таких осуществляется при условии, что лица достигли определенного возраста.
Такое начисление выплачивается автоматически и добавляется к основной сумме. Об этом сообщается в Пенсионном фонде.
Согласно данным, надбавку получат те, кто:
- достиг 70 лет;
- получает общую сумму пенсии, не превышающую 10 340,35 гривны;
- получает пенсию по возрасту.
В то же время сумма такой надбавки зависит от возраста пенсионера:
- 300 гривен для пенсионеров в возрасте от 70 до 74 лет включительно;
- 456 гривен для граждан в возрасте от 75 до 79 лет включительно;
- 570 гривен для лиц от 80 лет.
Следует заметить, что такая надбавка не плюсуется, а только увеличивается с 75 и 80 лет.
Ранее "Телеграф" сообщал, что в Украине планируют провести индексацию пенсионных выплат. Заместитель председателя комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов рассказал, будет ли это повышение существенным.
Кроме того, пенсионерам, имеющим специальный статус, увеличили сумму надбавки.