В декабре некоторые пенсионеры получат повышенные выплаты: при каких условиях

Какова максимальная сумма доплаты

Пожилым лицам в Украине предусмотрены дополнительные выплаты к ежемесячным пенсиям. Одна из таких осуществляется при условии, что лица достигли определенного возраста.

Такое начисление выплачивается автоматически и добавляется к основной сумме. Об этом сообщается в Пенсионном фонде.

Согласно данным, надбавку получат те, кто:

достиг 70 лет;

получает общую сумму пенсии, не превышающую 10 340,35 гривны;

получает пенсию по возрасту.

В то же время сумма такой надбавки зависит от возраста пенсионера:

300 гривен для пенсионеров в возрасте от 70 до 74 лет включительно;

456 гривен для граждан в возрасте от 75 до 79 лет включительно;

570 гривен для лиц от 80 лет.

Следует заметить, что такая надбавка не плюсуется, а только увеличивается с 75 и 80 лет.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Украине планируют провести индексацию пенсионных выплат. Заместитель председателя комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов рассказал, будет ли это повышение существенным.

Кроме того, пенсионерам, имеющим специальный статус, увеличили сумму надбавки.