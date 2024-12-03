Военные могут получить помощь в размере денежного обеспечения, но есть условия

Военным ежегодно предусмотрена выплата помощи по решению социально бытовых вопросов в размере их месячного денежного обеспечения

Одной из дополнительных ежегодных выплат, предусмотренных для военных, является помощь в решении социально бытовых вопросов. Ее размер равен месячному денежному обеспечению бойца.

Выплата такой денежной помощи предусмотрена постановлением Кабмина " О денежном довольствии военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава и некоторых других лиц " и приказом Министерства обороны Украины " Об утверждении Инструкции о порядке выплаты денежного довольствия военнослужащим Вооруженных Сил Украины и некоторым другим лицам ".

Военным могут начислить материальную помощь для решения социально-бытовых вопросов. Она выплачивается в размере месячного денежного обеспечения (должностный оклад, оклад по воинскому званию, надбавка за выслугу лет и ежемесячные дополнительные виды денежного обеспечения (кроме вознаграждений) по занимаемой должности).

Каковы условия для начисления выплаты

Основания для начисления помощи:

ранения (контузии, травмы, увечья) военнослужащего, связанного с защитой Родины, выполнением задач во время военного положения;

нарушение состояния здоровья, пребывание на лечении или реабилитации, что подтверждено соответствующими медицинскими документами (выписной эпикриз, справка о заболевании, постановление военно-врачебной комиссии), а именно:

онкологическое заболевание (хирургическое лечение, лучевая и/или химиотерапия; заболевания туберкулезом, ВИЧ/СПИД, гепатит В, С;

непрерывное пребывание на лечении, реабилитации или в отпуске для лечения в связи с болезнью, связанными с защитой Родины (более 30 дней подряд), вследствие травм, заболеваний нервной, сердечно-сосудистой систем, опорно-двигательного аппарата и других заболеваний органов и систем с тяжелым течением или последствиями, требующими проведения многоэтапного хирургического лечения, протезирования, эндопротезирование, трансплантации органов, индивидуального ухода, противорецидивного лечения с длительным применением дорогостоящих лекарственных средств;

смерть военнослужащего, его супруги (супруга), детей и родителей военнослужащего;

Кроме того, такая выплата производится семьям военнопленных, заложников, интегрированных в нейтральные государства или бойцов, которые безвестно пропали.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, кому из военных могут выплатить по 30 тысяч гривен после выведения из зоны боевых действий.