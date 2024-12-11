Какие основные и дополнительные выплаты предусмотрены в денежном обеспечении военных
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Начисление таких выплат предусмотрено законодательством
У каждого военнослужащего в Украине должны быть ежемесячные выплаты денежного обеспечения. В них входят основные и дополнительные начисления.
В свою очередь дополнительные выплаты делятся на ежемесячные и единовременные. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.
Денежное обеспечение военнослужащих состоит из двух категорий выплат, а именно:
- основных:
- должностной оклад;
- оклад по воинскому званию;
- надбавку за выслугу лет.
- дополнительных:
- повышение должностного оклада для военных, проходящих службу на территории населенных пунктов, которым предоставлен статус горных, и на острове Змеиный;
- надбавки, которые назначают за особенности прохождения службы, за службу в Силах специальных операций Вооруженных Сил, квалификацию, квалификационную категорию, выполнение функций государственного эксперта по вопросам тайн, работу в условиях режимных ограничений, непрерывный стаж на шифровальной работе, почетные и спортивные звания, а также для военнослужащих-доноров;
- доплаты за полученную ученую степень или полученное ученое звание;
- вознаграждение военнослужащим, занимающим должности, связанные с непосредственным выполнением задач по обеспечению кибербезопасности и киберзащиты;
- вознаграждение за особенности прохождения службы (обучение) во время военного положения (особого периода), а именно ежемесячная выплата в 2350 гривен для курсантов высших военных учебных заведений;
- ежемесячная премия, сумма которой колеблется от 15 до 30 тысяч гривен.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как военные могут вычислить свое денежное обеспечение.