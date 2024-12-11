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Какие основные и дополнительные выплаты предусмотрены в денежном обеспечении военных

Автор
Марина Бондаренко
Дата публикации
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Автор
Военная техника Новость обновлена 11 декабря 2024, 15:17
Военная техника. Фото Генштаб ВСУ

Начисление таких выплат предусмотрено законодательством

У каждого военнослужащего в Украине должны быть ежемесячные выплаты денежного обеспечения. В них входят основные и дополнительные начисления.

В свою очередь дополнительные выплаты делятся на ежемесячные и единовременные. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.

Денежное обеспечение военнослужащих состоит из двух категорий выплат, а именно:

  • основных:
  1. должностной оклад;
  2. оклад по воинскому званию;
  3. надбавку за выслугу лет.
  • дополнительных:
  1. повышение должностного оклада для военных, проходящих службу на территории населенных пунктов, которым предоставлен статус горных, и на острове Змеиный;
  2. надбавки, которые назначают за особенности прохождения службы, за службу в Силах специальных операций Вооруженных Сил, квалификацию, квалификационную категорию, выполнение функций государственного эксперта по вопросам тайн, работу в условиях режимных ограничений, непрерывный стаж на шифровальной работе, почетные и спортивные звания, а также для военнослужащих-доноров;
  3. доплаты за полученную ученую степень или полученное ученое звание;
  4. вознаграждение военнослужащим, занимающим должности, связанные с непосредственным выполнением задач по обеспечению кибербезопасности и киберзащиты;
  5. вознаграждение за особенности прохождения службы (обучение) во время военного положения (особого периода), а именно ежемесячная выплата в 2350 гривен для курсантов высших военных учебных заведений;
  6. ежемесячная премия, сумма которой колеблется от 15 до 30 тысяч гривен.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как военные могут вычислить свое денежное обеспечение.

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#Выплаты #Денежное обеспечение #Выплаты военным