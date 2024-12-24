Экс-партнер Коломойского и Боголюбова обвинил Тигипко в сделке вокруг порта "Бориваж" с убытками для государства

"ПриватБанк", несмотря на судебный запрет и уголовное дело, по самой низкой цене продал кредиты ООО "Бориваж" компании, связанной с Сергеем Тигипко. Об этом заявил бывший акционер и член наблюдательного совета ПАО КБ "Приватбанк" Алексей Мартынов.

Как известно, "ПриватБанк" выставил на продажу часть права требования по кредитным договорам к ООО "Бориваж" в размере почти 3 млрд 556 млн грн, однако аукционом было предусмотрено снижение стоимости лота до 2 млрд грн. Отметим, что в 2015 году компания PricewaterhouseCoopers оценила порт "Бориваж" в $340 млн. Эксперты рынка считают, что сегодня его стоимость не упала, а наоборот увеличилась в связи с критической важностью экспорта зерна для Украины во время войны.

"Учитывая, что сам имущественный комплекс "Бориваж" сейчас передан в ипотеку, очевидно, связанной компании с Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым — "Терминал "Бориваж", так это на 100% общая сделка в интересах этих олигархов. Таким образом, Тигипко С. Л. помогает бывшим владельцам "ПриватБанка", — заявил Мартынов.

По его словам, из-за таких действий будут нивелированы негативные последствия, связанные с будущим решением Высокого Суда Англии по иску "Приватбанка" о компенсации убытков за выведенные активы, которые оцениваются в $1,951 млрд, а с процентами — $4,2 млрд.

"Мало того, что Коломойский И. В. и Боголюбов Г. Б. выкупили свои же кредиты со скидкой более 3 млрд грн, вдобавок они перестанут быть официальными владельцами порта, что позволит избежать наложения взыскания на порт", — пишет Мартынов.

Он напомнил, что Тигипко ранее уже проводил подобные действия с "Ленинской кузницей 2", скрывая активы тогдашнего президента Петра Порошенко, а теперь помог Боголюбову и Коломойскому.