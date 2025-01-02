Угроза "Орешника"? По всей Украине объявляли тревогу, что известно (обновлено)

Всех просят находиться в укрытиях до соответствующего распоряжения

Днем в четверг, 2 января, в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога. Есть угроза применения "Орешника".

Мониторинговые Telegram-каналы пишут, что угроза баллистики большой дальности с полигона Капустин Яра в Астраханской области. Именно оттуда, к слову, запускали "Орешник".

В Воздушных силах Украины тем временем подтверждают, что есть угроза баллистического вооружения по всей территории Украины.

Мониторинги также пишут, что "Орешник", предварительно, невозможно зафиксировать.

Всех просят находиться в безопасных местах до соответствующего распоряжения.

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В 14:40 в ряде областей был объявлен отбой воздушной тревоги.

Повышенная активность вражеской тактической авиации остается на северо-восточном направлении.

"Орешник" — что о нем известно

Ракета является модификацией PC-26 и теоретически может быть сбита комплексами Patriot и SAMP/T. По данным из отрытых источников, она оборудована многоцелевыми боеголовками индивидуального наведения (Главная разделяемая часть с блоками индивидуального наведения — РГЧ ИН).

Это значит, что носитель несет несколько боеголовок, любая из которых может быть нацелена на определенное место. Таким образом, одна баллистическая ракета способна нанести масштабный удар.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 21 ноября, российские войска ударили по Днепру межконтинентальной баллистической ракетой. В тот же день Владимир Путин в своем обращении к россиянам заявил, что речь идет о применении новейшей ракеты средней дальности "Орешник" в безъядерном гиперзвуковом исполнении.

По мнению экспертов, Россия не может производить сотни ракет "Орешник" в год. Число производимых ракет может составлять 25 единиц в год, а не в месяц.