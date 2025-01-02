Селфи на проспекте Путина и Крым: новоиспеченный военный омбудсмен попала в скандал, как объяснилась

Украинцы начали публиковать в сети неоднозначные фотографии из ее социальных сетей, к которым у многих возникли вопросы

В сети раскритиковали назначение Ольги Решетиловой на должность уполномоченным президента Украины по защите прав военнослужащих и членов их семей. Ей припомнили её прошлые поездки в Россию и на временно оккупированные территории, но она уже поспешила объясниться.

Так, после назначения правозащитницы и журналистки Решетиловой на новую должность ряд украинцев стал публиковать в сети скриншоты с её социальных сетей, где она выкладывала фото из России и временного оккупированного Крыма уже после его оккупации.

Среди фотографий нашли, например, селфи из Чечни на фоне таблички "проспект В.В.Путина".

Также некоторых возмутил её пост с критикой "Азова", которому она вменяла пиар. Дескать, о них было слышно больше, чем о ВСУ из-за наличия пресс-центра.

Стоит отметить, что сама Решетилова уже успела ответить на критику. Она опубликовала пост, где объяснила свои поездки профессиональными обязанностями.

"Журналистскими расследованиями и правозащитой я занимаюсь с 2015 года. К сожалению, эта работа производится не только там, где безопасно", — пишет она.

Омбудсмен заверила, что оккупированный Крым в 2015 году она посещала с целью документирования насильственных исчезновений крымчан. А в Чечне она была на суде по политзаключенным Николаю Карпюку и Станиславу Клиху.

"На автомобиле украинского консульства в сопровождении украинских дипломатов. Я делала материалы об этом для нескольких изданий", — объясняет она и добавляет "Это были очень опасные поездки. Мы вполне могли не возвратиться. Но они были важны, потому что тогда практически никто не говорил о том, что Россия творит с похищенными гражданскими украинцами. И это нужно было показать. Я горжусь этой работой и теми людьми, которые были рядом".

Резюмируя, Решетилова попросила украинцев критически оценивать информацию "и не приписывать конспирологию там, где ее нет".

Напомним, ранее мы писали о том, что 29 декабря президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине появится должность военного омбудсмена. Он подчеркнул, что соответствующий запрос поступал от военнослужащих.