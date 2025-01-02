"Будет, как с Крымом". Волкер сделал неутешительный прогноз по Украине

Мир не признает оккупированные территории российскими

Оккупированные Россией территории Украины никто не признает, но это не значит, что Кремль их вернет. Ситуация с Украиной напоминает Германию после Второй мировой войны.

Об этом рассказал американский дипломат, бывший спецпредставитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер в интервью LIGAnet.

По его словам, все идет к тому, что украинский народ вынужден жить в оккупации РФ, хотя принадлежность этих территорий к власти Кремля не признает мир.

"Все идет к повторению ситуации, как с Крымом — мир не будет признавать новые захваченные территории российскими, но украинский народ там будет вынужден жить под российской оккупацией. Мы, наверное, будем видеть обязательства или понимание того, что Украине это не будет возвращено военным путем. Мы должны добиваться этого другими средствами, это означает, что Россия будет сопротивляться», — говорит Волкер.

Он отмечает, что Россия будет продолжать оккупировать территории Украины. И мир будет иметь длительную полемику при разрешении этой ситуации. РФ пытаются остановить украинские бойцы на фронте, а государства-союзницы путём санкций и пакетов помощи.

"Мне это напоминает Германию после Второй мировой войны. Когда Западная Германия развивалась, было вступление в Европейский Союз, вступление в НАТО, а Восточная Германия была оккупирована советскими войсками. И так продолжалось 40 лет, прежде чем Германия снова объединилась", — объясняет Волкер.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Офисе президента Украины сделали громкое заявление по поводу переговоров с РФ и перемирия.