Родственницу президента Азербайджана задержали в Греции: чем провинилась

Женщина является дочерью дяди президента Азербайджана

Двоюродную сестру президента Азербайджана Ильхама Алиева Иззат Ханым Джавадову задержали греческие правоохранители во время наркорейда в пригороде Афин.

Об этом сообщает AFP. Рейд был проведен в роскошной вилле в городе Каливия. Во время спецоперации были задержаны 13 человек — у организатора вечеринки нашли 45 пакетов экстази, кокаина и кристаллического метамфетамина. Также были обнаружены и изъяты 43 тысячи евро наличными, которые находились в сейфе.

По данным СМИ, Джавадова вместе с девятью другими задержанными должна была предстать перед судом 2 января по обвинению в распространении наркотиков.

Иззат Ханым Джавадова известна в диджейской среде под псевдонимом Mikaela Jav и имеет гражданство Британии. По данным Национального агентства по борьбе с преступностью Великобритании, Джавадова и ее муж Сулейман Джавадов причастны к отмыванию 4 млн фунтов стерлингов.

Ее отец, Джалал Алиев, был известным советским и азербайджанским ученым-селекционером, государственным и политическим деятелем. Он приходился младшим братом Гейдару Алиеву, бывшему главе КГБ Азербайджанской ССР, первому секретарю ЦК Компартии Азербайджана и третьему президенту Азербайджана с 1993 по 2003 годы.

Джалал Алиев умер в 2016 году, Гейдар Алиев — в 2003 году. После его смерти президентом Азербайджана является его сын Ильхам, племянник Джалала.

Как сообщал "Телеграф" ранее, Ильхам Алиев заявил, что Россия пытается уйти от ответственности за трагедию с самолетом компании Azerbaijan Airlines.